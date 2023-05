Hospitality: perché una recensione positiva del servizio Wi-Fi è importante

Piattaforme online come Booking e TripAdvisor mostrano in maniera evidente che la valutazione sul servizio Wi-Fi in ambito Hospitality non si limita più a indicare la disponibilità gratuita o a pagamento: altri parametri come la velocità e la stabilità sono oggi diventati fondamentali.

I siti di hotel e strutture ricettive raccolgono i commenti dei clienti che contribuiscono a determinare la scelta di altri potenziali clienti, inoltre, le recensioni viaggiano anche sui canali social come Instagram e Facebook, motivo per cui sempre più albergatori e gestori dell’hospitality devono fare molta attenzione alle opinioni dei loro guest per comprendere e soddisfare le priorità evitando di incorrere in valutazioni negative e quindi subire un danno in termini di vendita e reputazione.

Un caso di successo è rappresentato dalle recensioni dei clienti del City Hotel di Ancora che esprimono apprezzamento per la qualità del servizio Wi-Fi che grazie ai prodotti FRITZ! ha messo il turbo alle connessioni. Nel cuore di Ancona, il nuovissimo hotel The City è la location perfetta in una delle principali città portuali della costa adriatica. La struttura di hospitality propone un sapiente mix di moderno ed eleganza per garantire il miglior comfort. Essendo collocato in una posizione strategica a pochi minuti da tutti i maggiori punti d’interesse della città tra cui il porto e il tribunale, è la scelta ideale per qualsiasi tipo di soggiorno: lavoro, vacanza e tempo libero. Il nuovo impianto Wi-Fi al City Hotel di Ancona garantisce connessioni ultra veloci e stabili. I prodotti FRITZ! di AVM sono stati installati nella struttura in collaborazione con Computer Company, Premium Partner di AVM.

“Grazie all’intervento effettuato sulla nostra infrastruttura di rete, ora possiamo garantire una copertura Wi-Fi veloce e sicura su tutta la superficie comprese le aree esterne. La necessità principale era quella di connettere le 36 camere distribuite su 4 piani e garantire la copertura Wi-Fi in tutti gli spazi comuni inclusi il bar, il ristorante, la sala convegni e l’area esterna della terrazza”, ha dichiarato Eugenio Gallo, CEO Gest Group, azienda che gestisce The City. “Tutti i clienti sono soddisfatti per la facilità di connessione e navigazione. Abbiamo raggiunto un ottimo risultato. AVM è tra le migliori aziende di prodotti di networking”.

Il successo del progetto realizzato al The City hotel di Ancona è anche testimoniato dalle recensioni pubblicate sulle principali piattaforme di prenotazione come Booking e Tripadvisor. L’ottimo servizio Wi-Fi rappresenta un asset competitivo nella strategia di posizionamento della struttura e soddisfa le esigenze di tutti gli utenti che possono usufruire di tutte le zone per lavorare da remoto o per rilassarsi. Come dicevamo prima infatti nell’hospitality offrire un servizio Wi-Fi efficiente non è più un’opzione proprio per la facilità con cui le recensioni sono reperibili online.

Dopo un accurato studio di ogni punto di accesso alla rete e un attento sopralluogo effettuato in fase di ristrutturazione dell’hotel, è stato possibile definire la messa a punto della soluzione che ha assicurato che ogni angolo della struttura fosse raggiunto dal segnale Wi-Fi. “E’ stata una gran bella sfida, ma le soluzioni FRITZ! di AVM sono uno strumento fantastico per gestire qualsiasi situazione anche quelle più complesse dal punto di vista ambientale e strutturale”, ha sottolineato Carlo Dolcini, proprietario Computer Company.

Per garantire il massimo delle prestazioni, l’intera struttura è stata dotata di una copertura in fibra ottica con tecnologia FTTH che è stata realizzata con l’installazione di un router modello FRITZ!Box 7583 come master della rete Mesh, un secondo router configurato come backup, cui sono stati collegati 20 FRITZ!Repeater 3000 in modalità Access Point via LAN. “Questo tipo di configurazione garantisce stabilità e velocità di trasmissione dati oltre ad avere il massimo in termini di sicurezza, grazie allo standard di crittografia WPA3. Inoltre, sono state configurate due reti separate e distinte: la rete locale dedicata esclusivamente alle attività del personale della struttura e una rete completamente dedicata agli ospiti dell’hotel”, ha commentato Gianni Garita, Country Manager, AVM Italia.

I benefici sono stati molteplici e sono stati ottenuti grazie alla realizzazione di un impianto Wi-Fi ideato da zero che ha consentito di raggiungere prestazioni e stabilità ai massimi livelli.