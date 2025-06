WSOP 2025: aggiornamenti e retroscena dal festival di poker

Con una storia che risale al 1970, le World Series of Poker (WSOP) rappresentano oggi l’appuntamento più importante e prestigioso per gli appassionati di poker a livello mondiale. Ogni anno, migliaia di giocatori da tutto il mondo si danno appuntamento a Las Vegas per contendersi i famosi braccialetti d’oro, simbolo di prestigio e successo nel settore. Negli ultimi anni, per rispondere a una partecipazione sempre più ampia, le WSOP hanno affiancato ai tornei dal vivo anche eventi di poker online, che permettono di ampliare la partecipazione a chi non può essere presente fisicamente.

L’edizione in corso, la 55ª di questa storica competizione (56ª, se si considera la versione parziale organizzata nel 2020 a causa della pandemia) ha preso il via il 27 maggio e fino a ora ha visto lo svolgimento di oltre 20 tornei, con più di una dozzina di braccialetti già assegnati ai vincitori. Il programma complessivo prevede oltre cento eventi, che spaziano tra diverse varianti di poker e formati di gioco, dai tornei No-Limit Hold’em ai più specialistici eventi di Omaha e Mixed Games.

Si conferma anche quest’anno la presenza di giocatori di grande esperienza e campioni del circuito che mettono alla prova le loro abilità nelle varie specialità del poker. Tra i risultati più rilevanti finora spicca la doppietta di Benny Glaser, noto per la sua esperienza nelle varianti più tecniche. Glaser ha vinto due eventi Dealer’s Choice e Mixed Pot-Limit Omaha Hi-Lo, confermando la sua abilità nel gestire molteplici discipline e ampliando ulteriormente il suo già impressionante palmarès.

Non manca all’appello nemmeno Daniel Negreanu, volto storico del poker mondiale, che ha sfiorato l’ottavo braccialetto della sua carriera nell’evento Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship. La sua eliminazione in heads-up contro Ryan Bambrick ha tenuto con il fiato sospeso fan e appassionati, sottolineando ancora una volta il livello altissimo della competizione.

Anche se più contenuta rispetto ad altri anni, la partecipazione italiana ha comunque fatto registrare alcuni risultati interessanti. Dario Sammartino ha ottenuto un piazzamento a premio nel torneo $10.000 No Limit Hold’em Mystery Bounty, mentre Dario Alioto si è distinto con un ottimo quarto posto nel prestigioso $10.000 Dealer’s Choice 6-Handed Championship.

Accanto alla dimensione competitiva, le WSOP 2025 offrono anche spunti di riflessione sul futuro del poker. L’avanzare della tecnologia – dall’intelligenza artificiale agli strumenti digitali di analisi – sta cambiando il modo in cui si gioca, si studia e si vive il poker, in particolare online. Una trasformazione che apre scenari nuovi e promette di ridefinire ulteriormente il rapporto tra tradizione e innovazione.

In questo equilibrio tra passato, presente e futuro, le World Series of Poker confermano il proprio ruolo centrale nel panorama internazionale. Un punto d’incontro tra stili di gioco, culture e strategie, dove ogni mano racconta una storia e ogni torneo può diventare leggenda.