Arlo protegge la casa durante le vacanze

Che l’estate sia finalmente arrivata non lo dimostrano solamente le temperature record raggiunte nelle ultime settimane, ma soprattutto la fine delle scuole, momento che sancisce l’arrivo delle vacanze per ragazzi di tutte le età. E se un genitore parte per accompagnare i propri figli verso soleggiati lidi, complice lo smart working che permette di dedicarsi alle proprie mansioni anche da remoto, spesso accade che l’altro si debba recare in ufficio, essendo queste settimane segnate anche dal rientro in ufficio di tanti lavoratori. Diventa di conseguenza necessario un supporto per assicurarsi che la propria abitazione sia protetta e sorvegliata. Arlo, brand di videocamere di sorveglianza, propone soluzioni smart per potersi dedicare alle proprie mansioni quotidiane, che siano di lavoro o di piacere, monitorando a distanza la propria casa, in totale sicurezza.

In particolare, Arlo Pro 4 XL è una videocamera 100% senza fili con funzionalità smart configurabile in piena autonomia. Vanta una potente risoluzione video 2K HDR, altoparlante e microfono integrati, ed è dotata di funzioni di rilevamento avanzate alimentate da intelligenza artificiale che la rendono infallibile nel distinguere efficacemente tra persone, animali, veicoli e pacchi. Con una notifica sullo smartphone al rilevamento di un qualsiasi movimento, si viene aggiornati in tempo reale su cosa succede nella propria casa, per una protezione a 360°. Infine, grazie alla speciale batteria XL basta una sola carica per garantire 365 giorni di autonomia.

Per personalizzare e controllare ulteriormente la propria sicurezza è possibile abbinare Arlo Pro 4 XL a un abbonamento Arlo Secure, accedendo a funzioni di monitoraggio e verifica avanzate come il rilevamento potenziato basato su intelligenza artificiale e una tecnologia brevettata di risposta alle minacce anche a schermo bloccato.

Con un prezzo di listino di 269,99€ la videocamera per esterni Arlo Pro 4 XL è disponibile su Arlo.com e presso i rivenditori autorizzati Arlo.