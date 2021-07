Axitea: videosorveglianza di nuova generazione

Axitea, global security provider italiano, rinnova il proprio impegno verso la progettazione, realizzazione e installazione di servizi di videosorveglianza avanzati, fornendo un supporto in grado di coprire in modo esteso gli aspetti tecnologici, progettuali e normativi. In questo modo, Axitea si pone come unico interlocutore, in grado di soddisfare le esigenze del cliente con una consulenza realmente completa, che offra un supporto reale al business.

Da tempo, il mondo della videosorveglianza vive una costante e velocissima evoluzione tecnologica, che ha portato i servizi in questo campo ad evolversi da semplici circuiti di telecamere a veri e propri video management system (VMS) in cui sono implementabili anche funzionalità avanzate come il riconoscimento facciale.

Per i fruitori di questi sistemi la scelta si è ampliata, e con essa l’impatto che tali tecnologie esercitano sulla gestione dei dati, imponendo loro l’obbligo di ottemperare alla parallela evoluzione normativa non solo per quanto concerne il GDPR, ma anche nei confronti della liceità di ripresa degli individui, specie in caso di facial detection e recognition.

Quale tipo di soluzione installare? Come? E in che modo gestire la compliance normativa che ne deriva?

Proprio per rispondere a queste domande, Axitea ha deciso di porsi sul mercato come interlocutore unico a 360°, capace di soddisfare le molteplici esigenze legate ad un impianto di videosorveglianza.

Grazie ad esperti in materia di progettazione, installazione, privacy, processi interni, legal e sicurezza dei dati, Axitea offre un servizio di consulenza completo con i massimi standard qualitativi, a partire dall’attività di assessment iniziale con cui vengono fornite evidenze sullo stato di esposizione al rischio fisico e in relazione ai trattamenti dei dati personali effettuati dall’azienda, creando consapevolezza in titolari e dipendenti aziendali riguardo ai temi privacy sensitive.

Il percorso successivo viene poi articolato sulla base delle esigenze del cliente tanto sul fronte tecnologico quanto su quello normativo.

Le soluzioni di Video Management System (VMS) di Axitea, in particolare, riuniscono tutti i componenti di video sorveglianza necessari per creare una soluzione capace di proteggere persone e beni, configurandosi come uno strumento di eccellenza per sistemi di qualsiasi dimensione, da qualche telecamera fino a più di 1000 dispositivi, integrabile anche con esigenze fondamentali del mondo retail, marketing e vendite come i cruscotti per analisi del comportamento di acquisto dei clienti.

Sul fronte giuridico, invece, il servizio GDPR Compliance Axitea offre una soluzione tanto completa quanto scalabile, dalla progettazione agli audit di miglioramento e la formazione del personale, il tutto per garantire la corretta gestione dei dati personali. In questo modo, è possibile trasformare i costi in investimento, portando dei benefici tangibili all’interno dell’azienda con la garanzia di un partner affidabile.

“Quando si parla di sicurezza, e più specificatamente di videosorveglianza, sempre più spesso i clienti richiedono una consulenza che vada oltre gli specifici aspetti tecnologici o realizzativi, ma che si occupi del progetto a 360 gradi, compresi i suoi aspetti normativi e organizzativi”, spiega Andrea Lambiase, Head of Management Consulting di Axitea. “Grazie al suo mix di competenze, Axitea è in grado di fornire tutto questo, offrendo al cliente una guida sicura attraverso tutti gli aspetti di un progetto del genere.”