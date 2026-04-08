Bonus sicurezza 2026: un’opportunità concreta per la videosorveglianza professionale

La videosorveglianza, come sistema attivo e intelligente, è uno degli strumenti più efficaci per proteggere ambienti privati, aziende e spazi pubblici, grazie all’integrazione con tecnologie digitali avanzate. I moderni sistemi di videosorveglianza non si limitano più alla registrazione delle immagini, ma offrono funzionalità evolute come il monitoraggio in tempo reale, l’analisi automatica degli eventi e la gestione da remoto tramite dispositivi mobili. Questo consente un controllo costante e immediato, anche a distanza, migliorando significativamente la capacità di prevenzione e controllo. Il rinnovo del Bonus Sicurezza per il 2026 rappresenta un’importante leva di sviluppo per il settore e, in particolare, per il comparto della videosorveglianza. Un’opportunità che coinvolge non solo i clienti finali, ma anche installatori e rivenditori, chiamati a rispondere a una domanda sempre più orientata verso soluzioni affidabili, complete e tecnologicamente evolute.

In questo scenario, IC Intracom si posiziona come partner strategico per supportare i professionisti nella progettazione e realizzazione di impianti conformi ai requisiti richiesti per accedere all’agevolazione, offrendo un ecosistema completo di soluzioni.

Per poter beneficiare del Bonus Sicurezza, gli impianti devono rispettare precisi criteri tecnici e normativi. Tra questi: la realizzazione di un impianto fisso, correttamente installato e cablato; una fatturazione dettagliata, con descrizione analitica delle componenti e la dichiarazione di conformità che attesti l’esecuzione a regola d’arte.

Si tratta di elementi che richiedono competenze specifiche e un approccio professionale, rendendo centrale il ruolo degli installatori qualificati. Per rispondere a queste esigenze, IC Intracom ha sviluppato una gamma completa di soluzioni dedicate alla videosorveglianza professionale, pensata per coprire tutte le fasi di realizzazione di un impianto, dall’infrastruttura fino alla protezione degli apparati.

L’offerta comprende: telecamere IP cablate e wireless, oltre a soluzioni analogiche ad alta risoluzione, con funzionalità avanzate come rilevamento intrusioni e video analytics; sistemi di registrazione e gestione video (NVR e DVR), adatti sia a installazioni singole sia a progetti complessi multi-sito; switch e iniettori PoE, fondamentali per semplificare l’installazione e l’alimentazione dei dispositivi; soluzioni complete di cablaggio strutturato, inclusi cavi di rete ed elementi di connessione idonei anche per installazioni in esterno.

A completamento dell’infrastruttura, IC Intracom propone anche soluzioni specifiche per la protezione e l’installazione degli apparati in ambienti critici. Tra queste, gli armadi protettivi IP66 con predisposizione per l’installazione di telecamere, disponibili in tre diverse dimensioni (445x250x500 mm -575x425x500 mm – 575x425x700 mm) ma con le stesse caratteristiche tecniche, ideali per applicazioni outdoor. Questi armadietti garantiscono un elevato grado di protezione contro polvere, acqua e agenti atmosferici, assicurando continuità operativa anche in condizioni ambientali difficili. Per la sicurezza dei sistemi di registrazione, sono disponibili box di sicurezza per DVR, progettati per proteggere le unità da accessi non autorizzati e manomissioni. Le versioni con staffa 2U con fori 19” permettono inoltre un’integrazione ordinata e professionale.

Queste soluzioni rappresentano una proposta strutturata per consentire agli operatori di avere un unico interlocutore affidabile, semplificando la gestione dei progetti e assicurando elevati standard qualitativi; l’offerta consente di realizzare e gestire impianti di qualsiasi dimensione e di adattarsi a qualsiasi contesto da quello industriale fino all’ambito residenziale.

Per installatori e rivenditori, il Bonus Sicurezza 2026 rappresenta un’occasione per valorizzare le proprie competenze e proporre soluzioni professionali complete, affidandosi a un unico partner, come IC Intracom, in grado di offrire non solo prodotti certificati, ma anche supporto tecnico e una gamma completa che copre ogni esigenza della videosorveglianza moderna