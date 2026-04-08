Acronis presenta MDR by Acronis TRU per offrire agli MSP una Threat Detection and Response 24/7

Acronis, specialista globale nella protezione informatica, ha annunciato oggi Acronis MDR by Acronis TRU, un servizio di Managed Detection and Response (MDR) disponibile a livello globale 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno. Specificamente progettato per Managed Service Provider (MSP) di qualsiasi dimensione, il servizio, altamente accessibile, offre rilevamento delle minacce, risposta rapida agli incidenti e resilienza informatica con il supporto dell’Acronis Threat Research Unit (TRU). Grazie a questo servizio, gli MSP possono ampliare la propria offerta di sicurezza e fornire una protezione scalabile senza la complessità o i costi legati alla gestione di un Security Operations Center interno.

Con la crescente sofisticazione e frequenza delle minacce informatiche, molti MSP faticano a offrire servizi di sicurezza avanzati a causa dei costi, delle competenze e delle infrastrutture richieste. Acronis MDR by Acronis TRU affronta questa sfida fornendo un monitoraggio continuo, il contenimento rapido delle minacce e una risposta agli incidenti gestita da esperti grazie al supporto dell’Acronis Threat Research Unit. Gli MSP possono così rafforzare la sicurezza dei clienti, riducendo al contempo il carico operativo.

A differenza dei servizi MDR tradizionali, che si basano su molteplici strumenti per rilevamento, remediation e ripristino, Acronis MDR by Acronis TRU offre una soluzione integrata, disponibile a livello globale e ottimizzata per MSP di qualsiasi dimensione. Il servizio combina funzionalità di endpoint detection and response con protezione proattiva integrata tramite gestione delle patch e capacità native di continuità operativa, consentendo una risposta agli incidenti più rapida, una gestione più semplice e una maggiore resilienza informatica.

“Acronis MDR by Acronis TRU è stato progettato per rendere il rilevamento e la risposta avanzati accessibili a livello globale agli MSP di qualsiasi dimensione”, ha evidenziato Gaidar Magdanurov, Presidente di Acronis. “A differenza dei servizi MDR tradizionali, Acronis MDR unisce protezione proattiva, continuità operativa integrata e l’esperienza di Acronis, offrendo agli MSP la possibilità di fornire ai propri clienti servizi MDR sicuri e di alta qualità, riducendo al minimo complessità e costi.”

MDR progettato specificamente per gli MSP

Acronis MDR by Acronis TRU consente agli MSP di ampliare il proprio portafoglio di servizi con una soluzione scalabile ed economicamente efficiente che integra rilevamento, risposta e ripristino in un’unica piattaforma, garantendo resilienza informatica end-to-end e continuità operativa.

I principali vantaggi includono:

• Monitoraggio 24/7 e risposta rapida – Monitoraggio continuo degli endpoint, triage delle minacce e isolamento tempestivo da parte di Acronis’ Threat Research Unit (TRU). Gli incidenti critici possono essere risolti anche in soli 15 minuti.

• Protezione proattiva integrata e continuità operativa – Le funzionalità integrate di gestione delle patch e rollback degli attacchi consentono protezione e ripristino senza interruzioni.

• Elevata accessibilità per gli MSP – Prezzi flessibili e onboarding semplificato rendono l’adozione e la scalabilità dell’MDR rapide e immediate.

“Se si vuole costruire solide operazioni di sicurezza, servono copertura 24/7 e competenze approfondite. Non è qualcosa che un MSP di medie dimensioni può facilmente realizzare internamente, ma con Acronis MDR raggiungiamo questo livello di protezione per i nostri clienti”, ha dichiarato Robert Nieuwenhuijse, CEO di Six ICT. “Siamo rimasti davvero colpiti dalla competenza tecnica del team MDR: il modo in cui analizzano gli incidenti, la profondità delle indagini e la qualità della comunicazione dimostrano l’eccellenza degli esperti che proteggono i nostri sistemi.”

Un ecosistema MDR più ampio

Parte del più ampio portafoglio Acronis MDR, il servizio può essere erogato anche tramite partner MSSP. Le opzioni seguenti permettono agli MSP di tutto il mondo di scalare l’offerta MDR garantendo integrazione, conformità e qualità del servizio.

• Acronis MDR by Legato Security è fornito tramite uno dei principali SOC del Nord America e partner strategico di Acronis, aggiungendo servizi avanzati come consulenza sulla conformità e penetration testing.

· Acronis MDR by Regional MSSP è erogato attraverso il programma Acronis MSSP e mette a disposizione servizi localizzati su misura per mercati specifici, con supporto linguistico e conformità normativa per regioni come Regno Unito, Australia, Singapore, Giappone, Paesi Nordici e Bulgaria.

Con Acronis MDR by Acronis TRU come offerta principale e le ulteriori opzioni dei partner MSSP strategici, Acronis consente agli MSP di tutto il mondo di fornire servizi MDR sicuri, conformi e localizzati.