NUC 16 Pro, il Mini PC di nuova generazione di ASUS

ASUS presenta il Mini PC NUC 16 Pro, un nuovo Copilot+ PC compatto che combina prestazioni elevate e accelerazione IA per rispondere a un ampio ventaglio di esigenze. Grazie ai processori Intel® Core™ Ultra, disponibili fino al modello Core Ultra 9 Serie 3, e al supporto della memoria LPDDR5x, il NUC 16 Pro mette a disposizione una grafica 3D fino a 1,5 volte più veloce, prestazioni superiori del 20% e un consumo energetico inferiore del 50% rispetto ai modelli NUC di generazione precedente. La connettività wireless integrata Intel WiFi 7 e Bluetooth® 6.0, insieme alla doppia porta LAN da 2,5Gbps, rendono il NUC 16 Pro ideale per ambienti di lavoro iperconnessi. Inoltre, alcuni modelli sono dotati di fTPM (Firmware Trusted Platform Module) per una sicurezza e una gestione del sistema di livello enterprise.

Processori Intel Core Ultra Serie 3 di nuova generazione con GPU Intel Arc integrata

Il Mini PC ASUS NUC 16 Pro gestisce con facilità i flussi di lavoro IA. Grazie ai processori Intel Core Ultra X9, fino al modello con GPU Intel Arc™ B390 integrata e NPU da 50 TOPS, il sistema offre, a livello di piattaforma, un totale di 180 TOPS per l’inferenza Edge AI in tempo reale e per le attività di machine learning. Questo compatto Copilot+ PC è pensato per scenari di Edge AI sicuri e a bassa latenza, come ad esempio il supporto ad applicazioni di videoconferenza, analisi dei dati, traduzioni linguistiche, e per una migliore collaborazione tra team.

Memoria LPDDR5x per una maggior efficienza e velocità

Fino a 96 GB di memoria LPDDR5x garantiscono al NUC 16 Pro prestazioni superiori del 20% e un consumo energetico inferiore del 50% rispetto ai modelli di NUC della generazione precedente.

Connettività ai massimi livelli

Progettato per i flussi di lavoro di livello enterprise ed Edge AI più impegnativi, il NUC 16 Pro è dotato di due porte LAN da 2,5Gbps per garantire la ridondanza di rete, connettività Intel WiFi 7 e Bluetooth 6.0 per connessioni wireless a bassa latenza. Dispone, inoltre, della tecnologia di sicurezza Zero Trust per garantire una protezione senza compromessi.

Il NUC 16 Pro supporta configurazioni multi-monitor grazie alle sue due porte HDMI 2.1 e DisplayPort™ disponibile come opzione. Sul pannello frontale sono poi presenti tre porte USB 3.2 Gen2 10Gbps, mentre sul retro si trovano due porte Thunderbolt™ 4 e altre due USB 3.2 Gen2 10Gbps.

Sistema di dissipazione del calore all’avanguardia per prestazioni allo stato dell’arte

Un sistema di gestione termica particolarmente avanzato consente al NUC 16 Pro di ASUS di garantire performance costanti anche durante le sessioni più lunghe e impegnative. Le ventole a doppio scarico della CPU, le tre heat pipe e le alette disposte su due lati garantiscono una dissipazione del calore più rapida ed efficiente, oltre a una maggiore silenziosità rispetto ai modelli di NUC della precedente generazione. Il design termico a doppia ventola consente al NUC 16 Pro di sfruttare al massimo le prestazioni della CPU all’interno di uno chassis estremamente compatto, assicurando un equilibrio strategico tra velocità ed efficienza energetica per l’implementazione dei flussi di lavoro tipici dell’IA e dell’edge computing.

Tool-less Chassis 2.0 per consentire aggiornamenti senza attrezzi

Il compatto NUC 16 Pro ha uno chassis da 0,7 litri, con dimensioni di 144 x 122 x 41 mm e vanta il design ASUS Tool-less Chassis 2.0 che consente di aggiornare i suoi due SSD M.2 con estrema facilità.

Supporto software ASUS AI SuperBuild

Il software ASUS AI SuperBuild offre un’interfaccia intuitiva che permette di eseguire modelli LLM (Large Language Model) personalizzati in locale, senza connessione a Internet, garantendo la protezione dei dati e consentendo l’esecuzione di operazioni assistite dall’IA 24 ore su 24, direttamente sulla macchina stessa, mantenendo quindi strettamente private le informazioni più sensibili, come ad esempio cartelle cliniche oppure dati finanziari.

Affidabilità e sostenibilità

Progettato per resistere anche a condizioni ambientali difficili o per essere installato direttamente in contesti di produttività industriale, il NUC 16 Pro viene sottoposto a test rigorosi per soddisfare lo standard americano MIL-STD-810H, garantendo affidabilità e funzionamento continuo 24/7 anche in condizioni estreme. Questo riduce al minimo i tempi di inattività legati ai fermi macchina e, più in generale, assicura una migliore sostenibilità dei costi nel lungo periodo. Il NUC 16 Pro mette inoltre a disposizione la tecnologia fTPM 2.0 integrata per offrire una sicurezza di livello enterprise.