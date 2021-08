D-Link lancia la nuova videocamera di sorveglianza DCS-8635LH

D-Link ha annunciato l’ultima aggiunta al suo portfolio di videocamere smart mydlink con l’arrivo della 2K QHD Pan & Zoom Outdoor Wi-Fi (DCS-8635LH). Dotata di intelligenza artificiale (AI), la nuovissima videocamera di sorveglianza cattura immagini live con un’incredibile risoluzione e copertura a 360 gradi, che possono essere gestite centralmente con l’app mydlink da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

Con il rilevamento basato sull’intelligenza artificiale, la videocamera 2K QHD Pan & Zoom Outdoor Wi-Fi può identificare in modo intelligente le forme e riconoscere una persona o un veicolo, così come il suono di rottura del vetro. Il rilevamento attiva automaticamente la registrazione video su una scheda microSD o sul cloud. Un microfono e uno speaker integrati permettono una comunicazione bidirezionale e una sirena da 90dB per allontanare gli intrusi.

Ideale per proteggere casa e piccoli uffici, sia all’interno che all’esterno, il nuovo prodotto offre uno streaming video dettagliato 2K QHD 1440p e una visione notturna integrata, che permette una visibilità fino a 7m. Inoltre, la funzione per una panoramica motorizzata controllata a distanza garantisce una copertura a 360 gradi, assicurando all’utente di non perdersi nulla.

La videocamera può essere montata ovunque, grazie al suo design robusto e resistente alle intemperie con classificazione IP65, nonché alla connettività Wi-Fi ed Ethernet dual-band. Viene fornita con accessori che permettono di montarla a parete, a soffitto o a un palo per una maggiore flessibilità e facilità di posizionamento. Inoltre, grazie al supporto integrato H.265 High Efficiency Video Coding, l’utilizzo della rete e di Internet è ridotto al minimo, anche quando si visualizza e si registra alla risoluzione 2K QHD.

La DCS-8635LH è compatibile con Google Assistant e Amazon Alexa offrendo un comando vocale e un controllo hand-free. Con il supporto ONVIF Profile S, è possibile registrare continuamente su un NAS o NVR compatibile. Supporta anche la più recente crittografia Wi-Fi WPA3 per fornire una connessione più sicura. Con una configurazione Bluetooth semplice e rapida, in pochi minuti gli utenti possono beneficiare di una visualizzazione da remoto, riproduzione video e gestione tramite l’app gratuita mydlink.

La videocamera 2K QHD Pan & Zoom Outdoor Wi-Fi di D-Link consente un monitoraggio semplice, intelligente e dettagliato e una sorveglianza indoor e outdoor. Utilizzando la tecnologia AI per rilevare gli intrusi e il movimento, e avvisando tempestivamente, la videocamera garantisce una sorveglianza all’avanguardia di case e piccole imprese.