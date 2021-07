Dell ha annunciato la nuova Dell UltraSharp Webcam, una webcam esterna 4K progettata per i professionisti e per chi ha necessità di migliorare la qualità delle proprie videoconferenze.

Per questo nuovo prodotto, che conta ben nove tecnologie in attesa di brevetto, Dell ha puntato molto sulla qualità dell’immagine delle fotocamere DSLR (Digital Single Lens Reflex) utilizzate dai professionisti e dagli appassionati di fotografia.

Stando a quanto reso noto da Oltreoceano, la webcam Dell UltraSharp offre infatti la migliore qualità dell’immagine nella sua classe di webcam 4K3 in qualsiasi condizione di illuminazione e permette di eliminare automaticamente le immagini sgranate.

Completano la webcam anche funzioni di intelligenza artificiale per una migliore messa a fuoco e sicurezza per il riconoscimento facciale e autenticazione e privacy.

La pandemia ha, infatti, cambiato per sempre la rilevanza delle videoconferenze. Per questo, e con una previsione di mercato che stima, ento il 2026, un segmento pronto a superare i 50 miliardi di dollari in entrate, i team di progettazione di Dell si sono messi al lavoro per sviluppare una webcam in grado di offrire una qualità di immagine simile alle fotocamere DSLR, ma con in più un fattore di intelligenza e una facilità d’uso impressionante.

Con la nuova Dell UltraSharp Webcam, gli utenti non dovranno più preoccuparsi delle condizioni di illuminazione a cui provvederà, invece, la funzionalità HDR Digital Overlap della webcam. Inoltre, la riduzione del rumore video 3D/2D elimina automaticamente le immagini sgranate, assicurando a tutti un bell’aspetto anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Inoltre, la webcam Dell UltraSharp è dotata di Windows Hello, che consente di accedere in modo rapido e sicuro utilizzando il riconoscimento facciale. Sempre Dell ha incorporato la funzione Dell ExpressSign-in per lavorare in concerto con i PC Dell: questo significa che i sensori di prossimità sulla webcam rilevano la presenza degli utenti quando si avvicinano e si disconnette automaticamente quando si allontanano, fornendo quel livello extra di sicurezza senza alzare un dito. Infine, una copertura magnetica per la privacy scatta saldamente sull’obiettivo o sul retro proteggendo l’obiettivo quando la webcam non è in uso e fornendo un posto sicuro da conservare mentre si utilizza la webcam.

Con queste caratteristiche intelligenti e la certificazione con le principali piattaforme di comunicazione unificata come Microsoft Teams e Zoom, la webcam Dell UltraSharp è lo strumento perfetto per la collaborazione senza soluzione di continuità.