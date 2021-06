Contro il fenomeno diffuso di e-mail sospette, Acronis annuncia il nuovo pacchetto di protezione avanzata integrato nella soluzione Acronis Cyber Protect Cloud destinata ai Service Provider.

Potenziato dalla soluzione leader di settore creata da Perception Point, il nuovo pacchetto Advanced Email Security consente ai Service Provider di migliorare e ampliare le funzionalità di Cyber Security offerte, individuando e bloccando tutte le minacce informatiche contenute nei messaggi e-mail prima che possano raggiungere gli utenti finali dei propri clienti.

L’integrazione nativa di Acronis Cyber Protect Cloud con Advanced Email Security consente agli MSP di avvalersi di un’unica soluzione per ampliare i propri servizi di Cyber Protection e proteggere le caselle di posta di Microsoft 365, Google Workspace o Open-Xchange dei propri clienti.

Come funziona Advanced Email Security contro le e-mail sospette

Advanced Email Security intercetta tutte le potenziali minacce contenute nelle e-mail, compreso spam, phishing e spoofing, tecniche di compromissione delle e-mail aziendali, minacce persistenti avanzate e perfino gli attacchi malware zero-day che causano oltre l’80% delle violazioni di sicurezza.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Jan-Jaap “JJ” Jager, membro del Consiglio di Amministrazione e Chief Revenue Officer di Acronis: «Oggi l’e-mail costituisce per le organizzazioni tanto uno strumento business-critical quanto il principale vettore di minacce. Impedire che tali minacce raggiungano i propri clienti è fondamentale per i Service Provider. Nel nuovo pacchetto Advanced Email Security convergono la migliore tecnologia del settore realizzata da Perception Point, e la Cyber Security, la protezione dei dati e la protezione degli endpoint di Acronis Cyber Protect Cloud. Il risultato è una soluzione completa che offre agli MSP tutto il necessario per assicurare protezione ai clienti ed efficienza e redditività al proprio business».

Per Yoram Salinger, CEO di Perception Point: «Siamo entusiasti della nostra partnership con Acronis, che migliorerà la qualità della soluzione Acronis Cyber Protect Cloud integrando il nostro pacchetto Advanced Email Security. Grazie a questa collaborazione, tutti gli MSP e i rispettivi clienti finali avranno a disposizione soluzioni di Cyber Security di livello enterprise. L’approccio congiunto di Acronis e di Perception Point può concretizzare una visione comune: combinare la tecnologia più avanzata e servizi personalizzati, per proteggere i clienti dal panorama di minacce in continua evoluzione».

Sicurezza e-mail collaudata

Mentre le tecnologie esistenti per gli ambienti sandbox valutano le minacce in modo reattivo, limitando la quantità di traffico da analizzare e ritardando il riconoscimento del malware fino a 20 minuti, Advanced Email Security è dotato di una tecnologia che ne garantisce la scalabilità, coprendo così il 100% del traffico e-mail e riducendo il tempo di analisi a un massimo di 30 secondi.

Advanced Email Security consente agli MSP di automatizzare le seguenti attività:

Blocco dei tentativi di phishing e spoofing grazie alle numerose e potenti tecnologie messe in campo: intelligence sulle minacce, euristica, controlli sulla reputazione degli URL, algoritmi esclusivi di computer vision e metodologie potenziate da intelligenza artificiale quali DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance), DKIM (DomainKeys Identified Mail) e controlli sui record SPF (Sender Policy Framework).

Rilevamento delle tecniche di elusione avanzata utilizzate per occultare i contenuti dannosi. La soluzione decomprime in maniera ricorsiva i file e gli URL incorporati, e li analizza separatamente con motori di rilevamento dinamico e statico.

Prevenzione del malware e delle minacce digitali che eludono le linee di difesa convenzionali, come le minacce persistenti avanzate e gli attacchi zero-day. Sfruttando l’esclusiva tecnologia a livello di CPU di Perception Point, la soluzione agisce agli esordi della catena di attacco bloccando gli exploit prima che il malware si diffonda e offrendo esiti chiari in pochi secondi.

A differenza di altre soluzioni per la sicurezza e-mail, Acronis Cyber Protect Cloud con Advanced Email Security è in grado di bloccare anche le minacce che arrivano tramite gli indirizzi di posta interni, impedendo la diffusione laterale del malware in azienda.

Advanced Email Security è il più recente pacchetto di protezione avanzata rilasciato per Acronis Cyber Protect Cloud, la soluzione mirata che consente ai Service Provider di erogare servizi di Cyber Protection completi. Acronis Cyber Protect Cloud include un insieme di funzionalità fondamentali per la Cyber Protection, a costo zero o con tariffa a consumo, e permette agli MSP di realizzare un’offerta di servizi con costi di investimento ridotti o pari a zero, garantendo la copertura totale dei workload dei clienti con la Cyber Protection.

I pacchetti avanzati che è possibile aggiungere ad Acronis Cyber Protect Cloud (Advanced Backup, Advanced Security, Advanced Disaster Recovery e Advanced Management) offrono agli MSP l’opportunità di espandere e personalizzare i propri servizi, così da offrire il livello ottimale di Cyber Protection per ogni cliente e per ogni workload.