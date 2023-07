Ernitec per una videosorveglianza di livello

Ernitec, fondata nel 1972, è un’azienda danese che progetta e costruisce apparecchiature perla videosorveglianza all’avanguardia per qualità e solidità, adatte alla maggior parte delle applicazioni nel settore della sicurezza medio-alta: parliamo essenzialmente di telecamere IP Dome resistenti agli atti vandalici e telecamere Bullet Ultra Low Light ideali per contesti a bassa o bassissima illuminazione ambientale.

Il sito web di EET Group fornisce al cliente interessato tutti gli strumenti per cercare e individuare il prodotto che fa al caso suo: nella sezione dedicata al marchio Ernitec si possono trovare tutti i modelli di telecamere di videosorveglianza e i relativi accessori.

Le telecamere, i server e i driver Ernitec sono compatibili conONVIF, il forum industriale aperto per lo sviluppo di uno standard globale per l’interfaccia di prodotti di sicurezza basati su IP.

Le specifiche ONVIF garantiscono l’interoperabilità tra i prodotti, tutti costruiti in Danimarca secondo i più elevati standard del settore.Uno sguardo ai prodottiNell’ambito delle telecamere IP Dome antivandalo, EET Group propone la sesta generazione delle telecamere Ernitec Mercury, dotate di sensore CMOS ad alta velocità(fino a 60 fps con una risoluzione di 5 Megapixel) e basate su diverse tecnologie avanguardistiche di miglioramento dell’immagine, per la riproduzione più fedele possibile dei colori. Tra le altre caratteristiche della serieMercury SX6, l’Ultra Wide Dynamic Range fino a 120 dB rende queste telecamere ideali per la sorveglianza in aree con forti variazioni di luce, mentre l’obiettivo motorizzato da2,7-12 mm offre una più ampia capacità di acquisizione di immagini; le funzioni remote di zoom e messa a fuoco consentono invece di gestire l’impianto a distanza, velocizzando l’installazione e riducendo i costi.

Infine, per quanto riguarda alimentazione e codec, la gammaMercury SX di sesta generazione dispone diPower over Ethernet (PoE), ulteriore semplificazione dell’installazione poiché è sufficiente un unico cavo per alimentare telecamera e riscaldatore nonché per trasmettere il segnale video, e incorpora le ultime innovazioni nella tecnologia dei codec, permettendo lo streaming in H.264o nel nuovo formato H.265, che riduce i requisiti di archiviazione video.

Il grado di protezione delle telecamereDome Mercury di Ernitec è garantito da un alloggiamento