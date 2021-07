Gigaset: casa sicura, per una vacanza tranquilla

Sicurezza, protezione, affidabilità. Questi gli obiettivi che Gigaset raggiunge con Smart Home, la sua completa linea di sensori ed apparati studiati e realizzati per la sicurezza in casa. Collegati via internet i sistemi di sicurezza tedeschi di Gigaset sono efficaci, efficienti e si collegano con la massima semplicità.

Gigaset ha completato la famiglia di sensori ed apparecchi tecnologici pensata per la sicurezza di spazi abitativi e lavorativi di ogni dimensione.

In prossimità del periodo tradizionalmente dedicato alla vacanza ed al riposo, Smart Home di Gigaset rappresenta la soluzione che regala tranquillità e sicurezza nella certezza di lasciare la propria abitazione o ufficio protetti e monitorati.

Sicurezza e semplicità

Gigaset Smart Home viene presentato in tre versioni: S, M e L.

Ovviamente le varie versioni sono espandibili grazie al collegamento di numerosi altri elementi.

Che si tratti di case grandi o piccoli appartamenti, ogni abitazione richiede un proprio livello di sicurezza. Per gli appartamenti ai piani più alti, il punto debole è spesso rappresentato dalla porta d’ingresso, il sistema di allarme

Gigaset S, con un sensore per la porta, uno di movimento e la sirena di allarme, offre la protezione ideale.

Il formato M propone un livello di protezione elevato per abitazioni unifamiliari e appartamenti anche a pianterreno, grazie ai sensori per le finestre.

La variante L è particolarmente adatta per appartamenti e case grandi, poiché, oltre ai sensori di movimento e per porta, offre un’ulteriore protezione grazie alla telecamera.

Un portinaio virtuale

Il sistema di sicurezza Gigaset Smart Home è dotato del sensore della porta e del sensore finestra, che registrano in modo affidabile quando e quanto spesso vengono aperte e chiuse le stesse.

Rilascia informazioni, ad esempio, se la baby sitter attesa è arrivata e se era puntuale. Ma registra anche tentativi di ingressi indesiderati. In caso di apertura violenta fa immediatamente suonare l’allarme mentre in caso di apertura normale il sistema si limita a registrare il movimento e ad informarne il sistema.

Ovviamente sensori addizionali estendono il sistema ad altre stanze.

Il guardiano virtuale

Gigaset Smart Home è anche il primo dei guardiani virtuali. Il sensore di movimento può essere collocato liberamente nello spazio da monitorare e invia un segnale allo smartphone collegato, non appena rileva un movimento. L’installazione avviene senza cavi e senza bisogno di utensili. Non reagisce ai movimenti causati dagli animali domestici di peso fino ai circa 25 kg, dunque il cane di media taglia e naturalmente il gatto di casa possono gironzolare indisturbati.

Il sistema è disponibile anche come estensione su più stanze.

La voce di Gigaset Smart Home

La sirena di allarme Gigaset, con il suo forte suono, pari a 100 decibel, offre un’efficace protezione dalle intrusioni. Dissuade i potenziali intrusi, richiamando, allo stesso tempo, l’attenzione dei vicini, che possono allertare la polizia.

Le varie versioni di Gigaset Smart Home sono espandibili grazie al collegamento di numerosi altri elementi e proteggono efficacemente tutta la casa o le proprietà, soprattutto in questo periodo dell’anno tradizionalmente dedicato alle vacanze lontano dalle abitazioni abituali o dagli uffici o magazzini e laboratori solitamente presidiati durante l’anno

Attenti all’acqua

Gigaset Smart Home Water Sensor è il sensore che segnala in modo affidabile perdite d’acqua causate dagli elettrodomestici di casa. Come estensione del sistema di sicurezza Gigaset Smart Home, il sensore “water” rileva immediatamente la presenza d’acqua e previene ulteriori gravi danni. Un allarme viene attivato automaticamente, se il rilevatore identifica una perdita d’acqua dagli elettrodomestici, ma più in generale se rileva la presenza di acqua che dovesse penetrare anche da fuori dell’abitazione.

Il sensore è di facile installazione e posizionabile comodamente grazie ad un cavo lungo 150 cm. Lo strumento informa anche sulla temperatura e l’umidità relativa, ed è quindi un utilissimo rivelatore delle condizioni per la crescita delle muffe.

Gigaset Water Sensor invia notifiche immediate via app, funziona anche in assenza di una connessione Internet ed è compatibile con tutte le versioni del sistema Gigaset Smart Home.

…e anche al fumo

Si chiama Smoke Sensor il nuovo elemento aggiuntivo della gamma Gigaset Smart Home. Il nuovo sensore monitora l’emissione di fumo in casa comunicando direttamente con lo smartphone al quale è collegato. Il dispositivo di allarme “smoke” attiva un allarme acustico e una luce a LED lampeggiante. Il nuovo dispositivo di sicurezza Gigaset è integrato nel sistema Smart Home ed è collegato all’App Gigaset elements.

Il nuovo sensore per il fumo monitora ambienti fino a 60 metri quadri con un’altezza massima di 6 m. e funge anche da integrazione per il rilevamento dell’inquinamento.

La sua installazione è facile e veloce, il sensore è davvero un plug & play estremamente affidabile grazie alla durata della batteria interna (fino a 10 anni circa) e a quella del sensore (oltre 5 anni).

L’app Gigaset elements

L’app è il centro di controllo del sistema Smart Home Gigaset: una panoramica sulla sicurezza della casa.

Grazie all’app Gigaset, è possibile sapere sempre cosa succede in casa.

Con l’app Gigaset elements, si possono verificare la chiusura di finestre e porte e controllare quello che accade con la telecamera wireless interna. L’app offre quattro modalità di allarme: “Fuori casa” (quando a casa non c’è nessuno), “A casa”, “Personale” (per la sorveglianza, ad esempio, di un singolo piano) e “Notte”.

All’attivarsi di un allarme, si verrà immediatamente informati con una notifica push o via mail.

Tutti gli eventi registrati dai sensori, come i movimenti o gli allarmi, sono presenti nell’elenco degli eventi dell’app.

L’app Gigaset elements è scaricabile dall’App Store o da Google Play ed è subito pronta per effettuare la

registrazione.

Non appena l’app sarà collegata alla Home Base, il controllo di tutti i sensori è immediato.

Una vera Smart Home completa grazie all’integrazione tra sistemi

Gigaset Smart Home si collega con grande semplicità ai sistemi intelligenti Amazon Alexa, Google Home o Philips Hue.

Accendere la luce nel soggiorno dal divano oppure spegnere velocemente le luci di tutta la casa mentre si sta per uscire è possibile inviando comandi vocali all’Assistente di Google Home o ad Alexa di Amazon, che a loro volta, se collegati e registrati, comanderanno il sistema Smart Home di allarme Gigaset. Tutte e tre le taglie di Gigaset Smart Home S, M ed L sono inoltre collegabili al sistema di illuminazione Philips Hue. Insieme, i due sistemi offrono il miglior tipo di protezione dalle intrusioni.

Tramite app è possibile accendere automaticamente tutte le lampade Philips Hue. Le lampade si accendono anche quando suona l’allarme del rilevatore di fumo Gigaset smoke: un meccanismo di sicurezza salvavita.