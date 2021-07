Gigaset presenta la sua prima soluzione dedicata al mercato delle «Unified Communication»: il nuovo DECT ION.

Il dispositivo portatile Gigaset ION, di ampia flessibilità, opera con qualsiasi client UC tramite USB e può essere utilizzato in modo agile grazie al dongle DECT. Nonostante il suo design essenziale, ION offre un’alta qualità audio in HD. È un’alternativa per brevi audio-conferenze o per utenti che preferiscono l’uso del vivavoce all’auricolare. Ha già ottenuto la certificazione UC da Swyx, alla quale seguirà la certificazione di altri client VoIP e softphone.

La pandemia ha esaltato tutti i vantaggi dati dalle soluzioni di comunicazione VoIP professionali.

Milioni di persone lavorano ancora oggi da casa e possono essere raggiunte agli abituali numeri di ufficio grazie all’inoltro di chiamata o possono mantenere i contatti utilizzando le numerose applicazioni di conferenza e comunicazione unificate disponibili sul mercato.

Da molti anni Gigaset sviluppa dispositivi mobili DECT appositamente per le complesse esigenze del segmento professionale.

Nel recente periodo pandemico le aziende e i loro dipendenti hanno dovuto affrontare sfide completamente nuove e mai sperimentate prima. L’esigenza primaria per le imprese è stata l’attenzione alla produttività che anche in modalità remota doveva restare elevata e non differire troppo da quella in presenza.

Con il nuovo dispositivo Gigaset ION, l’azienda si focalizza sulle applicazioni della «Unified Communication» in un mondo professionale segnato da profondi cambiamenti.

Plug & play grazie alle porte USB standard

Gigaset ION coniuga la comodità di un telefono DECT con l’ampia connettività delle moderne soluzioni di «Unified Communication». Grazie al dongle DECT, ION può essere collegato a dispositivi Windows, Mac OS e Linux attraverso l’interfaccia USB standard e utilizzato come dispositivo audio su softphone e client UC installati.

Gigaset ION è già certificato da Swyx e supporta pienamente SwyxIt!, client «Unified Communication».

La nuova soluzione professionale Gigaset sta per essere certificata per il client UC Circuit di Unify ed è già completamente compatibile con Microsoft Teams. Può essere compatibile anche con Zoom, Cisco WebEx e vari altri softphone, come Zoiper, Bria, XLite e Juggler.

Grazie alle funzioni standard del driver USB, ION può già essere utilizzato con vari client UC, indipendentemente da qualsiasi certificazione specificata.

Gigaset ION funziona grazie alla chiavetta DECT anche su telefoni fissi con una porta USB normalmente utilizzata per le cuffie.

La Ricerca e Sviluppo di Gigaset ha di fatto regalato al telefono fisso in ufficio una flessibilità del tutto nuova.

Il dongle DECT può essere utilizzato direttamente sulla porta USB del dispositivo o nello slot sulla base di ricarica di ION, fornito con il prodotto e anch’esso collegato al dispositivo tramite USB. Lo ION viene ricaricato dalla sua base o tramite la sua interfaccia USB-C.

La portata del DECT batte quella del Bluetooth

Oltre ad un’alta qualità della voce, il DECT offre una portata fino a 300 metri.

Con le cuffie a filo come anche con quelle con tecnologia Bluetooth bisogna restare vicino al computer. Ma il Gigaset ION espande significativamente il raggio e le possibilità di movimento. Inoltre l’apparato è semplice da trasportare e consente la flessibilità del lavoro, attuabile in qualsiasi luogo.

Gigaset ION diventa un concreto ausilio nella trasformazione del concetto di ufficio, che in questo periodo post pandemico diventa vivace argomento di discussione.

Scelta intuitiva della modalità audio

Gigaset ION può essere utilizzato sul desktop come telefono per conferenze o come soluzione vivavoce di alta qualità quando viene posizionato accanto al PC o nella sua base di ricarica – in entrambi i casi, può essere utilizzato anche come altoparlante per i giochi da pc.

Quando viene avvicinato all’orecchio, passa automaticamente alla modalità portatile grazie al sensore di prossimità integrato: senza bisogno di toccare un pulsante, si comporta come un normale telefono cordless.

Il contrario accade quando il dispositivo viene nuovamente allontanato dall’orecchio.

Sostenibile e sicuro

Gigaset ION è dotato della tecnologia ECO DECT ed è completamente privo di radiazioni in modalità standby: la sua potenza di trasmissione viene regolata automaticamente a seconda della distanza dal dongle DECT.

Il dispositivo ha anche una superficie resistente ai disinfettanti; può essere dunque facilmente pulito per un utilizzo condiviso.