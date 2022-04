Hikvision presenta Smart-linkage PTZ

Si chiama Smart-linkage PTZ camera la risposta di Hikvision alle criticità presentate dai sistemi tradizionali TVCC che utilizzano telecamere PTZ. Quest’ultime, infatti, oltre a far perdere la scena complessiva originale quando vengono brandeggiate per verificare con maggiori dettagli le aree considerate, sono anche estremamente costose. Usando una PTZ abbinata a una telecamera fissa si devono, infatti, acquistare due dispositive con conseguenti costi replicati due volte per installazione, cavi e gestione degli indirizzi IP. Inoltre, configurare correttamente il collegamento tra telecamera e PTZ è un ulteriore onere, e richiede tempo anche per i professionisti.

Smart-linkage PTZ camera, la risposta Hikvision

Con la nuova Smart-linkage PTZ camera si può visionare l’intera scena ripresa, ma senza rinunciare al massimo grado di dettaglio.

La vista complessiva della Smart-linkage PTZ camera è infatti particolarmente ampia, con un campo visivo orizzontale di 79° e uno verticale di 42,4°, mentre la visione di dettaglio garantisce 360° di rotazione ed uno Zoom ottico da 32x per ottenere informazioni anche molto specifiche ed utili su ciò che sta accadendo all’interno della scena ripresa, come il particolare di un veicolo, un comportamento di una o più persone.

Oltre al puntamento di un solo dispositivo, i vantaggi economici sono evidenti: importante risparmio sui costi per l’installazione e il cablaggio di un singolo dispositivo anziché due (che da solo è bullet, PTZ e allarme), e notevole risparmio sui costi dell’infrastruttura di rete, essendoci un solo indirizzo IP da gestire, un solo cavo di rete da installare e una sola porta sullo switch di rete dedicato.

Tecnologie all’avanguardia

Smart-linkage PTZ camera non è soltanto una scelta intelligente per prestazioni e costo, ma fa dell’intelligenza tecnologica il suo vero fiore all’occhiello. È infatti dotata di tecnologia AcuSense, che, grazie all’intelligenza artificiale, nelle applicazioni di videoanalisi sa discriminare umani e veicoli rispetto ad animali o altri elementi sulla scena, oltre a garantire un sistema di ricerca rapida che permette di risparmiare tempo e di intervenire in maniera rapida ed efficace in caso di necessità.

In caso di evento di allarme, Smart-linkage PTZ camera è in grado di lanciare un messaggio dissuasivo con un allarme audio e l’uso di luce stroboscopica. E per non perdere mai nessun dettaglio, le tecnologie ColorVu e Darkfighter assicurano la cattura di dettagli vividi e a colori anche di notte o in situazioni di luce estremamente critiche.

La telecamera Smart-linkage PTZ è ideale per la protezioni perimetrali, sorveglianza di parcheggi, o incroci stradali in centri urbani (per la registrazione continua d’insieme si userà la vista panoramica, mentre per i dettagli da catturare sulla strada si userà la PTZ), e ancora piazze, aree industriali, complessi scolastici.