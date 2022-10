Hikvision TamdemVu: nessun dettaglio perso

La nuova telecamera PTZ con telecamera di contesto integrata TandemVu, firmata Hikvision, combina una telecamera ad ottica fissa con una PTZ motorizzata. In questo modo quando l’addetto al monitor muove la telecamera, non perde più altri dettagli che potrebbero rivelarsi essenziali. Con TandemVu è infatti possibile visualizzare il contesto dell’inquadratura nello stesso istante in cui la PTZ va alla ricerca dei particolari di maggiore interesse.

TandemVu introduce un nuovo paradigma

Prima di TandemVu, per non perdere alcun dettaglio occorreva installare più telecamere PTV. Oggi Hikvision offre due telecamere in un unico dispositivo: una telecamera fissa bullet di tipo ColorVu + una telecamera PTZ dotata di tecnologia AcuSense. Il tutto potenziato da tecnologia DarkFighter, per non temere nemmeno il buio assoluto. Il risultato è la capacità di rilevare e discriminare persone e veicoli in modo ancor più puntuale ed affidabile, anche in condizioni di luce scarsa o nulla. I potenti algoritmi alla base delle tecnologie Acusense e DarkFighter, l’ausilio di illuminatori IR con portata fino a 100m e gli illuminatori a luce bianca, permettono di soddisfare le più svariate esigenze di sicurezza. WDR 120DB per combattere il controluce, risoluzione da 2 a 4MP e zoom 15x e 25x chiudono il cerchio delle performance di questa telecamera.

I vantaggi offerti ai clienti

Questo nuovo concetto di PTZ è ideale ovunque serva gestire manualmente (tastiera) o automaticamente (allarmi/preset/tour) l’inquadratura della telecamera o vedere dettagli con una zoommata: dal target residenziale al commerciale all’industriale. Prendiamo un parcheggio: con TandemVu si possono controllare tutte le macchine e al contempo ingrandire le targhe, oppure seguire una persona che entra nell’inquadratura mantenendo il contesto dell’intero parco auto. Stesso vantaggio nella protezione di un perimetro o di un varco: in caso di allarme, la telecamera PTZ con un preset inquadra il dettaglio, mentre l’altra telecamera mantiene il contesto.

Nessun dettaglio va perso e si comprimono tempi e costi di installazione.