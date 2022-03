Overland-Tandberg: il backup contro i ransomware

La necessità di proteggere i propri dati e i propri asset in modo adeguato è ormai una scadenza che, anche alla luce del sempre crescente numero di cyber attacchi, non può più venire ulteriormente rimandata. In questo contesto, i backup air-gapped effettuati tramite le soluzioni basate sulle tecnologie a nastro Overland-Tandberg, dove i dati sono isolati da Internet, rappresentano sicuramente una delle scelte migliori e convenienti che si possano fare, soprattutto quando sono in ballo volumi di dati nell’ordine di svariati Petabyte.

Grazie a un imbattibile costo per TB, infatti, i nastri LTO 7, 8 e 9 rappresentano sicuramente i media più convenienti su cui effettuare i propri backup, arrivando a offrire fino a 45 TB di spazio per singolo media e assicurando i più elevati livelli di affidabilità e garanzia di durata nel tempo.

Per soddisfare al meglio le esigenze di ogni tipo di realtà, Overland-Tandberg offre a catalogo una serie di soluzioni di backup protette da air-gap che comprendono sia lettori interni ed esterni LTO 7, 8 e 9, sia proposte rackmount robotizzate come ad esempio il NEO®xl 80, in grado di arrivare offrire una capaci

tà di archiviazione di oltre 25 PB e transfer rate fino a 113,4 TB/hr.

Per consentire di effettuare i backup e gli eventuali ripristini in tempi estremamente rapidi, le soluzioni Overland-Tandberg mettono a disposizione sul fronte della connettività le tecnologie Fiber Channel (FC) e Serial Attached SCSI (SAS) che, grazie a un recente aggiornamento, consente di raggiungere transfer rate fino a 12Gb/s.

“L’esigenza d’implementare un’adeguata strategia di backup, oggi più che mai, è diventata di primaria importanza per ogni tipo d’impresa. Per le realtà che hanno la necessità di proteggere ingenti quantità di dati e di asset, la sfida è particolarmente impegnativa. In questi casi, infatti, oltre a dover identificare e adottare la soluzione più adatta allo scopo, occorre anche fare i conti con le esigenze di budget”, ha commentato Michelangelo Di Ianni, Italy Channel Sales Manager di Overland-Tandberg, che ha poi concluso: “In questo scenario, le soluzioni di archiviazioni a nastro, oltre a offrire i più elevati standard di sicurezza poiché air-gapped, sono anche particolarmente convenienti, e assicurano importanti risparmi senza per questo sacrificare affidabilità, semplicità d’utilizzo e prestazioni”.