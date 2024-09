Polizia locale, le nuove frontiere vigili

La pioggia che affligge la Romagna non ferma le Giornate della Polizia locale, che hanno aperto i battenti a Riccione al Pala Congressi fino a sabato 21. L’evento organizzato dal gruppo Maggioli e giunto alla 43esima edizione affronta una serie di tematiche fondamentali per i corpi, a partire dalla Riforma del codice della strada.

“È un’edizione bagnata e mi auguro allora tra le più fortunate”, sottolinea la consigliera delegata Commerciale, Marketing, Estero del gruppo, Amalia Maggioli. Sono, prosegue, “oltre 100 gli espositori e 2.000 i partecipanti attesi per un momento topico di incontro, in cui il gruppo Maggioli ritiene di essere portatore di quelle conoscenze e competenze che permettono di avere una panoramica sui temi che riguardano la Polizia locale”. Temi che “non sono più i soliti e consueti, ma più evoluti”, da sicurezza e cyber security all’Intelligenza artificiale. “Temi – ribadisce Maggioli – infinitamente ampi perché questo è il ruolo della Polizia municipale nelle nostre città”. L’occasione giusta, dunque, per presentare l’ultimo prodotto pensato dall’azienda per aiutare nella loro attività le Polizie locali.