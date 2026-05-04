EVS EnGenius: innovazione AI Cloud per la videosorveglianza

EnGenius Technologies, specialista globale nelle soluzioni avanzate di connettività e networking gestito in Cloud, annuncia il lancio della nuova serie EVS del sistema video di rete AI Cloud (NVS).

Questa innovativa soluzione consente di aggiornare le telecamere presenti in un’infrastruttura con funzionalità di intelligenza artificiale senza necessità di sostituire l’hardware, riducendo significativamente i costi di upgrade, minimizzando il rischio di perdita dati e accelerando i tempi operativi.

Conoscendo le esigenze legali e normative di PMI e grandi aziende operanti nei settori retail, hospitality, sanità, istruzione e finanza, la serie NVS di EnGenius garantisce una videosorveglianza affidabile e continua, attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Grazie allo storage Edge integrato con una gestione Cloud unificata, la serie EVS offre un ecosistema di videosorveglianza robusto e scalabile.

Aggiornamento AI senza sostituire le telecamere

La maggior parte delle organizzazioni dispone già di infrastrutture di videosorveglianza; tuttavia, l’aggiornamento di questi sistemi è spesso complesso e costoso, rappresentando un reale ostacolo all’adozione dell’intelligenza artificiale.

Per superare questa criticità, la serie EVS di EnGenius introduce un approccio vantaggioso che permette di convertire le telecamere ONVIF/RTSP esistenti in dispositivi intelligenti, senza la necessità di sostituirle.

Grazie all’integrazione con il sistema AI NVS di EnGenius, le telecamere legacy acquisiscono capacità di elaborazione Edge AI e analisi Cloud AI.

Ciò abilita funzionalità avanzate di nuova generazione, come il riconoscimento contestuale, la ricerca intelligente, l’analisi evoluta degli eventi e notifiche in tempo reale, senza la necessità di interventi hardware invasivi.

Affidabilità e disponibilità dei dati a livello enterprise

Progettata per ambienti dove la continuità operativa è fondamentale, la serie EVS assicura la disponibilità costante dei dati grazie a configurazioni RAID da 1 a 6 e dischi hot-swappable.

Questa architettura offre un livello di backup essenziale che integra lo storage interno delle telecamere, garantendo che, anche in caso di guasti o interruzioni, i filmati rimangano protetti e prontamente accessibili.

Sistema flessibile di backup video

Per semplificare le operazioni di backup in ambienti multisede, la serie EVS consente di archiviare i filmati su unità NVS EnGenius anche attraverso reti differenti all’interno della stessa organizzazione.

Le impostazioni di conservazione personalizzabili permettono agli amministratori di definire la durata di archiviazione e i limiti di spazio in base a specifiche esigenze legali, normative e aziendali.

Gestione Cloud unificata in un unico ecosistema

Eliminando le barriere tra le diverse tecnologie, la serie EVS si integra con tutte le telecamere presenti sulla piattaforma EnGenius Cloud, permettendo ai team IT di gestire storage, visualizzazione e stato dei dispositivi da un’unica interfaccia.

Questo approccio Cloud-native garantisce un monitoraggio centralizzato e un’analisi avanzata dei dati, senza la complessità delle infrastrutture server on-premise.

Caratteristiche principali NVS

Elaborazione Edge AI con GPU e integrazione Cloud AI: rilevamento oggetti in tempo reale, ricerca intelligente, notifiche e analisi avanzate

Supporto ONVIF/RTSP: integrazione immediata con telecamere esistenti senza necessità di sostituzione

RAID 1/5/6: elevata ridondanza dei dati EVS1004D supporta RAID 1/5/6

Configurazioni di storage flessibili 4 bay EVS1004D: HDD da 2.5″ o 3,5″

Accesso Cloud e monitoraggio mobile: gestione del sistema in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo

Lo storage intelligente di nuova generazione

“Offriamo semplicità e un’infrastruttura intelligente. In passato, i costi legati alla sostituzione completa dei sistemi di videosorveglianza hanno rappresentato un freno all’adozione di soluzioni di sicurezza basate sull’AI.” ha dichiarato Paolo Ciavardini Country Manager di EnGenius Technologies Italy.

“Con il sistema video di rete AI e la soluzione NVS EnGenius, le aziende possono sfruttare appieno gli investimenti già effettuati nelle telecamere, beneficiando al contempo della potenza dell’analisi AI e della ridondanza dei dati di livello enterprise.

In questo modo, superiamo il divario tra hardware legacy e il futuro della videosorveglianza intelligente.”