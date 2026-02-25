Retelit e Italtel portano l’AI al servizio della sicurezza sul lavoro

Retelit, tra i principali operatori italiani nel settore Telco & ICT focalizzato sul mercato B2B, e Italtel, multinazionale italiana attiva nelle soluzioni tecnologiche avanzate, presentano “Cosafety AI”, una piattaforma di intelligenza artificiale che supporta le aziende nel rafforzamento dei processi di prevenzione degli incidenti sul lavoro.

Nei primi dieci mesi del 2025, i dati INAIL indicano che in Italia le vittime sul lavoro sono state 896, mentre il numero degli infortuni continua ad aumentare. Questa situazione rende sempre più urgente l’introduzione di nuovi strumenti capaci di rafforzare la sicurezza nei luoghi di lavoro, affiancando alle soluzioni tradizionali tecnologie innovative basate sull’intelligenza artificiale, sostenibili dal punto di vista economico.

Cosafety AI, nata dalla combinazione tra il software di analisi video basato su intelligenza artificiale sviluppato da Italtel e il cloud di Retelit, che ne rappresenta l’infrastruttura portante, offre alle aziende uno strumento innovativo che trasforma i sistemi di videosorveglianza già presenti in strumenti attivi di prevenzione, contribuendo in modo concreto ad una maggiore tutela delle persone sul lavoro.

La soluzione, grazie ad algoritmi di machine learning sviluppati dagli ingegneri Italtel che vantano un avanzato know-how tecnologico, è in grado di analizzare in tempo reale i flussi video individuando situazioni a rischio più comuni in ambito industriale come accessi non autorizzati, comportamenti pericolosi, assenza di dispositivi di protezione, persona immobile in posizione anomala​. Tutto questo viene segnalato tramite alert in tempo reale e dashboard intuitive, permettendo di intervenire in modo rapido e mirato.

Progettata per funzionare sul cloud di Retelit, l’intera piattaforma è ospitata nei data center italiani di Retelit, assicurando elevati standard di affidabilità e sovranità del dato, tema sempre più centrale per le aziende.

“Grazie alla collaborazione con Italtel, portiamo l’intelligenza artificiale dal cloud al campo operativo, trasformandola in uno strumento concreto per la prevenzione degli incidenti sul lavoro e per la tutela della salute dei lavoratori”, ha dichiarato Mimmo Zappi, Chief Commercial Officer di Retelit. “Le nostre infrastrutture di cloud e data center non si limitano a ospitare nuove tecnologie e applicazioni, assicurando la sovranità dei dati aziendali, ma ne rendono possibile l’adozione da parte di aziende di ogni settore, con benefici concreti per la sicurezza del lavoro e del Paese.

“Italtel si conferma il partner di riferimento per le soluzioni tecnologiche delle grandi aziende. Offriamo soluzioni concrete che integrano tecnologie evolute e software made in Italy, sviluppato dal nostro Competence Center, con un obiettivo chiaro: migliorare la qualità dei servizi”, ha dichiarato Fabrizio La Paglia, Head of Telco & Media Business Unit di Italtel. “Grazie all’integrazione con il cloud di Retelit, la nostra tecnologia di analisi intelligente diventa una piattaforma affidabile e pronta all’uso, capace di supportare la sicurezza di persone, ambienti e infrastrutture in ambito industriale, trasformando la videosorveglianza in uno strumento intelligente a tutela delle persone e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Cosafety AI è la testimonianza concreta dell’impegno di Retelit e Italtel nell’offrire soluzioni digitali avanzate. Integrando intelligenza artificiale, reti e piattaforme dati, la soluzione contribuisce a rendere più sicuri ed efficienti i luoghi di lavoro, trasformando la prevenzione in un vero elemento di innovazione e valore operativo.