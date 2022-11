Rilevatore Hikvision: i plus dell’installazione a soffitto

Hikvision propone il rilevatore doppia tecnologia DS-PDCL12DT-EG2 per installazione a soffitto.

Lo fa con il preciso intento di ovviare il rischio che spesso si verifica all’interno di uffici commerciali o spazi industriali di limitare inavvertitamente la copertura del rilevatore a parete con cartelloni, bancali o insegne, oppure dove l’installazione può essere facilitata dalla presenza di controsoffitti.

Di dimensioni ridotte, il rilevatore doppia tecnologia DS-PDCL12DT-EG2 per installazione a soffitto garantisce un’ottima copertura dei locali proteggendo anche gli uffici delimitati da vetrate, dove sarebbe difficile installare un tradizionale rilevatore a parete.

Massima flessibilità con il rilevatore Hikvision

La sua installabilità a soffitto rende questo rilevatore particolarmente adatto per proteggere ambienti civili, negozi, magazzini e capannoni; essendo installabile in un range di altezza che spazia da 2.4 m a 4.0 m si mostra particolarmente flessibile. È inoltre particolarmente semplice da installare e garantisce una copertura elevata indipendentemente dal posizionamento di scaffali, cartellonistiche, tende e altri oggetti voluminosi che possono ostacolare la visibilità.

Lato installatore, le resistenze per il bilanciamento della linea di allarme sono integrate per velocizzare le operazioni di installazione ed è utilizzabile con tutti i principali brand di sistemi intrusione, anche perché non richiede taratura.

Tra le caratteristiche più distintive di questi rilevatori, si segnalano, infine: