Taxi più sicuri con TrueCam

TrueScreen e CO.TA.BO la cooperativa che riunisce i taxi della città di Bologna collaborano insieme per favorire la sicurezza a bordo dei taxi.

CO.TA.BO. ha scelto TrueCam, la dash cam app sviluppata da TrueScreen, che consente di validare e certificare in pochi secondi le registrazioni di ogni esperienza di guida, garantendo l’autenticità e l’immodificabilità di ogni registrazione per fini assicurativi e legali con massimo valore probatorio.

L’applicazione utilizza contemporaneamente microfono, fotocamera anteriore e posteriore in modo da registrare al meglio ogni evento o fatto che possano verificarsi all’interno ed all’esterno dell’abitacolo.

Grazie a TrueCam, sarà infatti, possibile tutelare il guidatore durante il servizio, proteggendo con valore legale le registrazioni effettuate, trasformando qualsiasi smartphone in uno strumento professionale in grado di rendere verificabile e più sicura ogni esperienza di guida; sarà sufficiente installare sul parabrezza un supporto per smartphone, montare su di esso il dispositivo mobile connetterlo all’alimentazione ed avviare TrueCam.

“E’ con grande soddisfazione che annunciamo la partnership con CO.TA.BO., TrueCam è uno strumento sviluppato dai nostri ricercatori che analizza e certifica i contenuti, verificandone la non alterazione. In TrueScreen siamo sempre più impegnati nel fornire dei prodotti digitali sempre più integrati e su misura poiché siamo convinti che la tecnologia debba facilitare la vita di coloro che la utilizzano. È pertanto importante per noi sapere che TrueCam può essere un valido aiuto per le persone durante il loro lavoro, facendole sentire più sicure. Ed è proprio questo che ci spinge quotidianamente a investire in ricerca e innovazione” ha commentato Fabio Ugolini Founder & CEO di TrueScreen.

“La partnership tra CO.TA.BO e TrueScreen si concretizza con la proposta di una soluzione innovativa by app per migliorare la sicurezza dei nostri associati a bordo taxi. la dash cam app ci consente di validare e certificare in pochi secondi le registrazioni di ogni esperienza di guida, garantendo l’autenticità e l’immodificabilità di ogni registrazione per fini assicurativi e legali con massimo valore probatorio. Un ulteriore strumento di sicurezza messo a disposizione dei nostri 540 Soci, che lavorando perennemente su strada si trovano a dover fronteggiare diverse problematiche legate ai sinistri stradali e mi problemi notturni nei confronti di una clientela pericolosa” ha commentato Andrea Farnè, Vicepresidente CoTaBo.