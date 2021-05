Avidsen, società francese che sviluppa e commercializza sistemi elettronici innovativi per rendere la casa sempre più confortevole, sta rivoluzionando la sicurezza esterna e annuncia la disponibilità della sua telecamera di sicurezza intelligente Thomson Rheita 100.

Questa nuova aggiunta alla gamma Thomson permette – con la sua grande tolleranza termica, illuminazione ottimale e sorveglianza omnidirezionale – di monitorare e proteggere l’ambiente circostante in tempo reale al prezzo di vendita consigliato di 199 euro, IVA inclusa.

Rheita 100 perfetta per la sicurezza degli esterni

Rheita 100 diventa la prima telecamera di sorveglianza al mondo a offrire la funzione lampada, la motorizzazione orizzontale e l’attivazione di una potente sirena deterrente.

La sensazione di insicurezza non è una novità per gli italiani. Con Rheita 100 è possibile proteggere la proprietà in modo più efficace, in quanto la telecamera connessa Thomson Rheita 100 è una piccola rivoluzione poiché offre una telecamera rotante motorizzata, ma anche il riconoscimento delle sagome. Combinate, queste due funzioni offrono un rilevamento automatico senza precedenti, noto anche come monitoraggio in tempo reale di una sagoma umana.

Inoltre, la lampada include una sirena di allarme, un’ulteriore fonte deterrenza che garantisce totale sicurezza.

Doppia funzione: illuminazione e videosorveglianza

Rheita100 è la telecamera IP Thomson predisposta per uso esterno e dotata di una doppia funzione: illuminazione e videosorveglianza. Completamente adattato alla sua funzione, dotata di un design solido ed elegante, si inserisce armoniosamente con l’estetica del suo habitat.

Il suo design solido, per lo più in metallo, comporta che le condizioni esterne non saranno un ostacolo. Certificata IP65, la telecamera Thomson è resistente a possibili attacchi, condizioni atmosferiche difficili e temperature che vanno da -20°C a 60°C.

Facilmente installabile all’esterno, al posto dell’illuminazione esistente, consente all’utilizzatore di migliorare le prestazioni di illuminazione. La potente lampada ha tre funzioni: illuminazione d’atmosfera; illuminazione posteriore e illuminazione direzionale a infrarossi.

La protezione non è da meno poiché Rheita 100 offre un’immagine accurata di 1920×1080 pixel e si affida all’intelligenza nel riconoscimento dei movimenti, in particolare delle sagome. Pertanto, i movimenti legati all’ambiente (il gatto, il vento tra gli alberi o gli uccelli) vengono filtrati, anche se la telecamera è attiva. Il proprietario viene quindi informato solo in caso di azione anormale o preoccupante.

Inoltre, e questo non ha precedenti nel mercato delle protezioni, la corsa del motore sale fino a 270° in orizzontale. L’angolo di visione di 75° viene così distribuito in modo molto più efficiente. La telecamera consente una visualizzazione con un’ampia copertura.

Rheita 100 integra l’audio bidirezionale e permette di dialogare con un la persona presente in foto; una funzione comoda, ad esempio, per guidare il corriere in sua assenza a lasciare il pacco in una posizione specifica.

Con la sua visione a infrarossi, nulla sfugge anche al buio. Il raggio di visione catturata a una distanza di 25 metri. Questa funzionalità gli conferisce la capacità di posizionarsi tra i prodotti più efficienti del settore.

Infine, questo innovativo prodotto include anche la funzione sirena che, al minimo rilevamento di movimento sospetto – o identificato come tale – informa il proprietario che può quindi attivare la sirena (anche da smartphone) e far lampeggiare la lampada.

La telecamera associata a Thomson At Home Security

Rheita100, che si connette tramite Wi-Fi, può essere controllata dallo smartphone utilizzando l’applicazione Thomson at Home. Intuitiva e facile da usare, consente di controllarne l’orientamento e, al minimo rilevamento di movimento o suono, viene inviata una notifica. La luce si accende e un’immagine o un video viene registrato automaticamente. La telecamera IP trasmette quindi le informazioni al resto del sistema di sicurezza.

Grazie alla funzione di autotracking, la sicurezza domestica è completa. Ogni movimento rilevato viene tracciato e analizzato dall’obiettivo della fotocamera. In tutti i casi, sull’applicazione, i dati e le immagini sono crittografati. Video e foto possono essere archiviati localmente su una scheda micro SDXC fino a 128 GB (scheda non inclusa).