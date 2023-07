Temporali estivi: casa protetta con BTicino

In un’estate caratterizzata da forti temporali estivi e da un clima sempre più estremo la preoccupazione dovuta ai fenomeni atmosferici cresce anche nel nostro Paese, portando le persone a cercare soluzioni per proteggere sé stessi e la propria casa.

I frequenti fenomeni temporaleschi pongono il problema della sicurezza degli impianti elettrici: si stima infatti che le sovratensioni causate dai fulmini siano responsabili del 25%-40% dei guasti che si verificano occasionalmente alle apparecchiature. Se si aggiungono le sovratensioni transitorie dovute ad altri motivi, si arriva quasi al 60% dei guasti elettrici che potrebbero essere evitati installando un dispositivo SPD.

Per far fronte a questo problema BTicino, specialista italiano nel settore delle infrastrutture elettriche e della smart home, propone una gamma di limitatori di sovratensione, con soluzioni adatte a tutti i tipi di impianti e a tutti i livelli di rischio.

I dispositivi SPD proteggono dagli inconvenienti legati ai forti temporali estivi

L’installazione degli SPD (Surge Protective Devices) BTicino permette di proteggere le apparecchiature sia contro le sovratensioni causate dai fulmini sia contro quelle transitorie che possono crearsi nella rete in caso di manovre elettriche sui sistemi di distribuzione.

I moduli SPD sono dispositivi associabili a qualsiasi tipo di quadro elettrico che vengono collegati direttamente all’interruttore di protezione tramite un sistema di cablaggio rapido senza fili.

Questi SPD sono particolarmente adatti alla protezione degli impianti nel terziario e in contesti industriali.

Inoltre, integrano al loro interno la protezione contro sovraccarico e cortocircuito (fusibile da 4,5 kA), garantendo così il coordinamento ideale tra il dispositivo SPD e la sua protezione associata, per una totale sicurezza.

D’altra parte, non solo durante i temporali estivi, i blackout rimangono una delle principali problematiche, soprattutto in caso di forti piogge o caldo anomalo. In questo ambito BTicino propone il Salvavita STOP&GO, un dispositivo di riarmo automatico per interruttori magnetotermico differenziali (1P+N o 2P) e differenziali puri (2P).

Lo STOP&GO di BTicino offre un valido supporto. Questo perché esegue la verifica dell’impianto per rilevare l’assenza di guasti permanenti, che invece segnala in caso di presenza. Mentre in caso di guasto transitorio ripristina automaticamente il sistema elettrico.

BTicino pensa al comfort e alla sicurezza di casa

Anche i dispositivi di illuminazione a LED possono esser un aiuto, attivandosi in caso di blackout e contribuendo al comfort e alla sicurezza della casa, anche durante i forti temporali estivi. All’interno della gamma è possibile trovare la nuova torcia estraibile, dal design rinnovato, che garantisce tutta la sicurezza necessaria permettendo la perfetta integrazione con le linee civili BTicino. Dotata del sistema di estrazione push&pull, la nuova torcia consente la planarità del punto luce in cui viene installata grazie al suo spessore ridotto, mentre la nuova ergonomia permette un’estrazione facilitata dalla base ad incasso.

Per completare poi la protezione della propria casa in caso di maltempo, anche negli spazi outdoor, BTicino offre l’innovativa cover waterproof IdroGO, parte della linea di supporto della nuova serie MatixGO, presentata poche settimane fa, e ultimo progresso dell’azienda in ambito di integrazione delle funzioni smart. La cover waterproof si compone di un coperchio che si aggiunge manualmente alle scatole dei dispositivi e che permette di aumentare il grado di impermeabilità da IP40 a IP55.