XProtect Rapid REVIEW: con Milestone c’è BriefCam

Milestone e BriefCam hanno annunciato una alleanza sulla base delle rispettive tecnologie, che consentirà ai clienti Milestone di rintracciare le informazioni con la massima velocità e precisione.

Nello specifico, grazie alla tecnologia di analisi video di BriefCam, intere ore di registrazioni video possono ora essere esaminate in pochi minuti, a garanzia di processi decisionali e indagini sempre più efficienti.

XProtect Rapid REVIEW di Milestone è una soluzione di analisi video intelligente che permette a coloro che operano nel mondo della sicurezza di rintracciare, all’interno di ore e ore di registrazioni video, le informazioni desiderate in modo estremamente efficiente e con tempistiche talmente veloci da ridursi addirittura a pochi minuti.

Disponibile fin da ora per tutte le licenze XProtect VMS a pagamento, XProtect Rapid REVIEW dispone dell’innovativa tecnologia di analisi video firmata BriefCam e si integra perfettamente in XProtect Smart Client di Milestone.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Gili Rom, VP Strategy and Alliances di BriefCam: «XProtect Rapid REVIEW è la soluzione ideale per tutti gli utenti di Milestone XProtect che desiderano sfruttare ulteriormente il proprio VMS, attraverso un’analisi video forense premium. BriefCam è entusiasta di entrare in un nuovo mercato verticale, grazie a Milestone e al suo vasto ecosistema di partner».

Per Bjørn Skou Eilertsen, Chief Technology Officer di Milestone Systems: «XProtect Rapid REVIEW è uno strumento che apporta valore strategico ai nostri clienti, sia in termini di velocità nelle ricerche e nelle indagini che, in generale, di nuove potenzialità di utilizzo della propria piattaforma di gestione video. Questa nuova proposta incarna perfettamente la nostra filosofia, e cioè quella di implementare le soluzioni migliori per i nostri clienti».

I plus della soluzione XProtect Rapid REVIEW

XProtect Rapid REVIEW consente di effettuare ricerche estremamente accurate, incrociate su più telecamere, e di impostare filtri basati su una gamma in continuo aggiornamento di classi, attributi, comportamenti e livelli visivi che aiutano a individuare persone, oggetti e comportamenti specifici.

L’esclusiva tecnologia VIDEO SYNOPSIS offre addirittura all’operatore la possibilità di visualizzare simultaneamente oggetti apparsi in momenti diversi del video.

Come concluso da Eilertsen: «Il lancio di XProtect Rapid REVIEW rappresenta il sodalizio di una partnership strategica, che ci permette di potenziare ulteriormente l’analisi video all’interno della nostra soluzione, apportando ulteriore valore aggiunto all’investimento su XProtect dei nostri clienti. Vogliamo far sì che entità sia pubbliche che private possano sfruttare al massimo le potenzialità offerte dai dati su infiniti campi di applicazione: dal risparmio delle risorse, alla sicurezza, fino a molteplici altre sfide. La vocazione verso una piattaforma VMS completamente aperta è scritta nel DNA di Milestone: XProtect è la massima espressione di questa nostra filosofia e, grazie alla collaborazione con i nostri partner tecnologici, è in grado di soddisfare anche le esigenze più specifiche dei nostri clienti».