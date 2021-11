Zyxel con Avira OEM per la sicurezza all-in-one delle PMI

Zyxel Networks ha annunciato la disponibilità dell’API Cloudbox di Avira OEM, parte dei servizi offerti da NortonLifeLock. Il servizio Cloud Sandbox di Avira si integra con i firewall Advanced Threat Protection (ATP) di Zyxel. Disponibile ora, questa integrazione offre alle PMI tassi di rilevamento delle minacce e tempi di risposta ancora maggiori per contrastare le minacce sconosciute.

Secondo il laboratorio di intelligence sulle minacce di Zyxel, ogni anno vengono rilevati circa 100 milioni di minacce sconosciute, il 70% delle quali era nascosto in file PDF o ZIP che possono facilmente cogliere alla sprovvista dipendenti o utenti della rete. I crescenti rischi rendono più cruciale che mai l’implementazione di una soluzione che aiuti a proteggere le aziende da attacchi zero-day e sconosciuti, e questo è ciò che offre l’integrazione dei servizi Zyxel e Avira Cloud Sandbox. Con la tecnologia sandbox, i firewall possono confinare automaticamente i file potenzialmente dannosi in un ambiente sicuro e contenuto (o sandbox), dove possono essere testati per determinare se sono sicuri prima di essere lasciati passare attraverso il firewall.

Attraverso questa integrazione di prodotti, Zyxel continua il suo impegno nei confronti dei clienti fornendo soluzioni di sicurezza all-in-one progettate specificamente per le PMI. Gli utenti trarranno vantaggio da un’architettura sandboxing rivoluzionaria con prestazioni stellari, che consente migliori tassi di rilevamento e tempi di risposta più rapidi agli attacchi zero-day. Ciò significa che gli amministratori di rete sono dotati degli strumenti giusti per bloccare potenziali minacce in modo rapido ed efficace, salvaguardando così preziose risorse aziendali.

Oltre ai miglioramenti della sandbox, gli utenti dei firewall ATP di Zyxel potranno sfruttare un flusso continuo di informazioni aggiornate sull’intelligence sulle minacce, identificate da altri firewall ATP in tutto il mondo. Oltre a ricevere aggiornamenti regolari delle nuove firme segnalate da fonti attendibili, l’accesso a questo ampio database delle minacce garantirà agli utenti una soluzione completa per salvaguardare la propria rete e le risorse aziendali dalle minacce in evoluzione.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Nathan Yen, AVP della Gateway Business Unit di Zyxel: «Le aziende comprendono che il panorama delle minacce è in continua evoluzione e che è importante disporre di misure in grado di tenere il passo. Con l’integrazione del servizio Cloud Sandbox di Avira, parte di NortonLifeLock, siamo in grado di fornire una soluzione sandbox completa e avanzata mirata specificamente al mercato delle PMI, per garantire loro la tranquillità di essere protette da minacce note e sconosciute».

Il nuovo servizio Zyxel è disponibile per i clienti ATP Firewall nel pacchetto di licenze Gold Security Pack. Gli utenti che hanno già acquistato la licenza verranno automaticamente aggiornati al nuovo servizio Zyxel senza ulteriori azioni e spese necessarie.