Close Menu
    Trending

    LG Swing: lo smart monitor che ridefinisce gli spazi

    By 2 Mins Read

    Lo stand con ruote e la possibilità di regolare il display IPS UHD 4K da 32 pollici, rendono questo smart monitor il perfetto alleato per ripensare il living room come uno spazio in movimento, capace di adattarsi a chi lo vive.

    LG Swing

    Durante l’estate, cresce la voglia di vivere la casa in modo più dinamico e flessibile, adattando gli spazi alle diverse attività della giornata. È proprio da questa esigenza che nasce LG Swing, lo smart monitor di LG Electronics che reinterpreta l’esperienza domestica combinando intrattenimento, produttività e design lifestyle in un’unica soluzione.

    Grazie al suo stand con ruote, LG Swing può essere spostato con facilità da una stanza all’altra, seguendo i ritmi della giornata e trasformando ogni ambiente in uno spazio pensato su misura: dal soggiorno alla camera da letto, fino a una postazione di lavoro temporanea o a un angolo dedicato al tempo libero. La possibilità di regolare orientamento, inclinazione e posizione dello schermo con un solo gesto rende l’esperienza ancora più naturale e intuitiva.

    Il fulcro è il display IPS UHD 4K da 32 pollici, che offre immagini nitide, colori brillanti, ampi angoli di visione e non teme i riflessi della calda luce tipica delle giornate estive. Grazie alla sua natura versatile, il display risulta adatto sia allo streaming di film e serie TV sia ad attività multitasking e creative. Il touchscreen, inoltre, per la prima volta disponibile nella gamma smart monitor LG, introduce un nuovo livello di interazione, rendendo la navigazione dei contenuti semplice e immediata, perfetta per un utilizzo fluido e spontaneo tipico della stagione primaverile.

    Pensato per adattarsi a contesti e contenuti diversi, LG Swing integra anche funzioni intelligenti come Auto Pivot, che regola automaticamente l’orientamento dello schermo in base al formato visualizzato, e Brightness Control, che ottimizza la luminosità del display in base alla luce ambientale, per un comfort visivo sempre ottimale.

    A completare l’esperienza, la piattaforma webOS permette di accedere direttamente a servizi di streaming, app per la produttività e contenuti cloud senza bisogno di un PC, mentre la connettività avanzata – con USB‑C con alimentazione da 65W, HDMI, Wi‑Fi e Bluetooth – consente di collegare e condividere contenuti da laptop, smartphone e tablet, anche tramite AirPlay e Screen Share.

    Dal punto di vista estetico, LG Swing si presenta come un vero oggetto d’arredo contemporaneo: linee pulite, struttura slanciata e un design pensato per integrarsi armoniosamente negli ambienti domestici, seguendo il trend di una tecnologia sempre più discreta e lifestyle‑oriented.

    Con LG Swing, la bella stagione diventa l’occasione per ripensare il living room come uno spazio in movimento, capace di evolvere insieme a chi lo vive. Una soluzione smart che porta nuova energia in casa, coniugando comfort, tecnologia e stile in un’esperienza quotidiana più libera e personale.

    Share.

    TopTrade è parte di BitMAT Edizioni, una casa editrice che ha sede a Milano con copertura a 360° per quanto riguarda la comunicazione rivolta agli specialisti dell'lnformation & Communication Technology.

    Correlati