LG amplia la gamma TV 2026 con Micro RGB evo, Mini RGB evo e QNED Mini LED

Dopo l’introduzione della collezione di TV OLED evo AI 2026, LG Electronics (LG) lancia sul mercato italiano anche la nuova gamma di TV LED 2026 con tecnologie premium che spaziano dalla tecnologia Micro RGB a quelle Mini RGB e QNED Mini LED. Fiore all’occhiello di questa collezione è la gamma LG Micro RGB evo AI, già vincitrice dei CES 2026 Innovation Awards1, che offre la più alta espressione della tecnologia LED grazie a una perfetta fedeltà cromatica con tripla certificazione.

LG Micro RGB evo AI: la rivoluzione del colore che ridefinisce il mondo LED

Grazie a una retroilluminazione composta da microscopici LED multicolore, la tecnologia Micro RGB evo AI offre un controllo estremamente preciso dei colori e della luminosità, con neri profondi, contrasto elevato e colori intensi e realistici con una qualità completamente nuova rispetto ai LED convenzionali e ai Mini LED. In particolare, la gamma LG Micro RGB evo AI rappresenta una rivoluzione della tecnologia LED, perché sfrutta l’eccellenza tecnica maturata da LG in oltre 13 anni di leadership OLED, per offrire una qualità di visione mai vista nel panorama LED.

La gamma LG Micro RGB evo AI è inoltre l’unica a vantare una tripla certificazione per la fedeltà cromatica rilasciata dall’ente internazionale Intertek: 100% di copertura dello spazio BT.2020, 100% DCI-P3 e 100% Adobe RGB. Un risultato che garantisce un’accuratezza ideale per molteplici ambiti di utilizzo, dall’editing digitale al cinema HDR, fino alle applicazioni più avanzate nel campo broadcasting.

A completare l’eccellente resa cromatica interviene anche la tecnologia Micro Dimming Ultra, che gestisce con estrema precisione oltre mille zone di dimming1 per valorizzare i dettagli sia nelle scene più scure sia in quelle più luminose.

Al centro di queste prestazioni, c’è il nuovo processore α11 Gen3 con AI, lo straordinario processore sviluppato da LG per la gamma OLED che, per la prima volta, viene introdotto anche su TV con un’altra tecnologia.

Basato su Dual AI Engine, il processore integra la tecnologia Dual Super Upscaling per gestire simultaneamente due processi di upscaling: il risultato sono immagini più nitide, naturali ed equilibrate, con un elevato livello di chiarezza e immersione.

L’elemento distintivo della gamma LG Micro RGB evo AI è però la stupefacente capacità di riprodurre i colori: grazie all’elevata potenza di elaborazione del processore AI e alla tecnologia RGB Primary Color Ultra, questi TV sono in grado di coprire l’intero spettro cromatico con straordinaria precisione.

La gamma Micro RGB evo AI include i modelli della serie MRGB96 nelle dimensioni da 100, 86 e 75 pollici.

Più colore, più controllo: debutta LG Mini RGB evo AI

Per consentire a un pubblico sempre più ampio di godere di una tecnologia LED avanzata, LG introduce sul mercato italiano anche la collezione LG Mini RGB evo AI, evoluzione della tecnologia Mini LED che utilizza una retroilluminazione multicolore per esaltare sfumature e intensità cromatiche, offrendo un’esperienza visiva ancora più ricca e coinvolgente.

Anche questa gamma ha ottenuto da Intertek due prestigiose certificazioni per la fedeltà del colore, attestando la copertura del 100% dello spazio DCI-P3 e del 100% di Adobe RGB.

Il cuore tecnologico è il nuovo processore AI α8 Gen3, cinque volte più intelligente rispetto alla generazione precedente: grazie all’intelligenza artificiale, controlla con

estrema precisione la retroilluminazione e gestisce in modo evoluto le zone di retroilluminazione tramite la funzione Precision Dimming, assicurando contrasti profondi, colori brillanti e dettagli sorprendenti.

La gamma LG Mini RGB evo AI comprende la serie MRGB87, disponibile in diagonali da 50 a 86 pollici, pensate per adattarsi a ogni esigenza e preferenza di spazio.

LG QNED evo AI Mini LED: il grande spettacolo prende forma fino a 115 pollici A completamente di un’offerta TV ampia e profonda, LG propone la gamma LG QNED evo AI Mini LED, pensata per chi desidera un’esperienza visiva di alto livello su schermi di grande formato.

Quest’anno LG amplia ulteriormente la proposta Mini LED introducendo due imponenti modelli da 115 pollici (QNED93B2) e 100 pollici (QNED87B). Entrambi garantiscono un controllo estremamente preciso delle zone di dimming rispettivamente grazie alle tecnologie Precision Dimming Ultra e Precision Dimming Pro, che modulano la luce con grande accuratezza per valorizzare anche i dettagli più minuti nelle scene scure, mantenendo al tempo stesso brillantezza e nitidezza nelle aree luminose.

A elevare ulteriormente la qualità dell’immagine, contribuisce il processore con AI Super Upscaling, che analizza in tempo reale i contenuti attraverso algoritmi di deep learning e ottimizza texture, contorni e dettagli, restituendo immagini 4K più naturali e definite anche su schermi ultra-large.

Esperienza TV su misura con webOS

Come tutti gli Smart TV LG, anche i TV Micro RGB, Mini RGB e QNED sono dotati della piattaforma webOS, in costante evoluzione per offrire un’esperienza sempre più ricca di contenuti e personalizzazione.

Da quest’anno, grazie al telecomando puntatore con AI e comandi vocali, webOS offre una suite di funzioni basate su intelligenza artificiale multipla, tra cui Google Gemini e Microsoft Copilot, che permettono di porre domande, consultare informazioni e cercare contenuti correlati mentre si guarda la TV, rendendo l’interazione ancora più intuitiva e su misura.

Oltre a migliorare riproduzione di immagini e suono, l’intelligenza artificiale abilita l’introduzione della nuova funzione HDR Remastering, che migliora profondità e brillantezza dei contenuti SDR trasformandoli in HDR. In questo modo, LG permette a un pubblico sempre più ampio di vivere un’esperienza di visione più coinvolgente e in linea con gli standard più evoluti, valorizzando al massimo ogni contenuto.

Note

1 Il numero di zone può variare in base alla dimensione dello schermo.

2 La serie QNED93B sarà disponibile a partire da luglio