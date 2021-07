MPS Monitor, azienda italiana che sviluppa e distribuisce na piattaforma per il monitoraggio e la gestione da remoto di stampanti e multifunzione, ha annunciato oggi di aver superato con successo l’audit System and Organization Controls 2 Type 1 (SOC 2 Type 1). Il risultato è un’altra significativa conferma dell’approccio olistico di MPS Monitor alla sicurezza degli ambienti di stampa, che convalida ulteriormente gli sforzi che l’azienda sostiene con costanza per conformarsi agli standard riconosciuti di settore e per fornire l’infrastruttura cloud più sicura per il monitoraggio e la gestione da remoto dei dispositivi di stampa.

L’audit indipendente condotto da A-LIGN, società leader per le valutazioni di cybersecurity, conferma che le pratiche e i controlli di sicurezza di MPS Monitor soddisfano i Trust Services Criteria for Security, Availability, and Confidentiality al 30 aprile 2021.

Istituito dall’American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), l’audit SOC 2 è progettato per organizzazioni di qualsiasi dimensione, settore e ambito, e il suo superamento conferma che le risorse IT dei clienti attuali e potenziali di una azienda fornitrice di servizi sono protette adeguatamente in relazione ai servizi offerti. I report SOC 2 sono riconosciuti a livello globale e attestano che l’infrastruttura, il software, le persone, i dati, le policy, le procedure e le operazioni di un’azienda sono stati formalmente esaminati e valutati.

Da quando ha conseguito la certificazione per lo standard ISO/IEC 27001 nel 2017, MPS Monitor continua a perseguire ogni modalità possibile per migliorare il proprio Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni, e nel corso del 2020 l’azienda ha deciso di testare la sua conformità con ulteriori standard di sicurezza internazionali. Con l’aiuto del team A-LIGN, è stato progettato e approvato un piano di test SOC 2, con l’obiettivo di conseguire l’audit SOC 2 Type 1 nella prima metà del 2021 e, come passo successivo, l’audit SOC 2 Type 2 dopo un anno. Con l’annuncio di oggi, la prima fase di questo piano è stata completata con successo.

Commentando l’annuncio, Nicola De Blasi, CEO di MPS Monitor, ha dichiarato: “La sicurezza è una componente fondamentale della cultura e della strategia di MPS Monitor. Tutto ciò che facciamo è incentrato sulla protezione delle informazioni degli utenti e delle risorse IT. L’Audit SOC 2 è un’ulteriore prova indipendente della Security Posture di MPS Monitor, che dà ai clienti nuovi ed esistenti la tranquillità di sapere che la loro sicurezza è la nostra prima priorità. Il nostro Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni, ora verificato come conforme sia a ISO/IEC 27001 che a SOC 2, offre il più alto profilo di sicurezza attualmente disponibile nel nostro settore.”

Ty Brush, Director of EMEA and APAC di A-LIGN, ha dichiarato: “SOC 2 è uno standard di controllo della sicurezza delle informazioni rigoroso e prescrittivo. Le organizzazioni globali di servizi come MPS Monitor guardano sempre più a SOC 2 per dimostrare l’efficacia di progettazione e operativa dei propri controlli interni. Il successo di MPS Monitor all’audit SOC 2 Type 1 mette in evidenza il suo costante impegno per la sicurezza, la disponibilità e la riservatezza dei dati dei clienti.”

MPS Monitor renderà immediatamente disponibile il proprio Report SOC 2 Type 1 ai clienti attuali o potenziali tramite autenticazione al proprio Portale e previa firma elettronica di uno specifico accordo di non divulgazione (NDA – Non-Disclosure Agreement).