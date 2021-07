4wardPRO è Partner of the Year – Public Sector di Microsoft

4wardPRO, azienda parte di Impresoft Group che indirizza i temi di corporate resilience ha ricevuto da Microsoft i premi “Security & Cloud Protection Gold Award” e l’industry award “Best Public Sector Partner” nel corso della cerimonia di premiazione Microsoft Inspire, tenutasi lo scorso 20 luglio.

Come ogni anno Microsoft ha voluto riconoscere i successi e le innovazioni eccezionali dei propri partner in oltre 100 Paesi nel mondo e rispetto ad un’ampia gamma di categorie, tra cui competenze dei partner, tecnologie dall’edge al cloud, spirito imprenditoriale e impatto sociale e altre, selezionandoli tra oltre 4.400 candidature e premiando coloro che hanno saputo sviluppare e realizzare le migliori soluzioni basate su tecnologia Microsoft durante l’anno fiscale appena conclusosi (lo scorso 30 giugno).

In particolare, oltre ad essersi aggiudicata per il secondo anno consecutivo il primo premio “Security & Cloud Protection Gold Award”, con la motivazione di avere realizzato un progetto che garantisce a una realtà di rifermento della pubblica amministrazione con circa 4.000 utenti “un ambiente affidabile e sicuro a 360 gradi sia su Microsoft 365 che su Azure”, 4wardPRO quest’anno porta a casa un nuovo riconoscimento: il “Best Public Sector Partner Award”.

“Siamo stati premiati da Microsoft consecutivamente per 12 anni e negli ultimi tre anni abbiamo ricevuto ben 8 award in ambiti diversi, per aver gestito con successo progetti innovativi. Anche quest’anno, il nostro impegno non è venuto meno e ci ha permesso di aggiudicarci due importanti premi”, commenta Christian Parmigiani, CEO di 4wardPRO. “Vincere è difficile, riconfermarsi al top è ancora più straordinario e non è la prima volta che ci riusciamo, per questo sono contento che per il secondo anno consecutivo abbiamo vinto l’award in un settore fondamentale per le aziende, quello della Security & Cloud Protection che rappresenta una tecnologia di digital enablement in fortissima crescita e su cui l’azienda punta molto per soddisfare i propri clienti”.

Non meno importante è, però, il secondo riconoscimento attribuito a 4wardPRO, il “Best Public Sector Partner Award”, che si differenza dal precedente perché conferito prestando ancora più attenzione alle finalità e alle performance. La motivazione indicata da Microsoft per questa seconda vittoria è che il progetto è riuscito a esprimere pienamente il concetto di “Digitalizzazione sicura della pubblica amministrazione”. Creare un rapporto di fiducia nei sistemi che gestiscono i dati e interagiscono con i cittadini è un punto fondamentale di reputazione per la pubblica amministrazione moderna e digitale.

“Questo secondo award è stato fortemente cercato e voluto, anzi si tratta di una scommessa e una promessa che feci personalmente al direttore della divisione Public Sector di Microsoft, Stefano Stinchi, quando 4wardPRO decise di impegnarsi e focalizzarsi sull’industry Public Sector”, spiega Parmigiani. “Allora affermai che non volevamo limitarci ad essere un partner importante di Microsoft in questo ambito, ma il migliore. Abbiamo onorato la promessa ed è con orgoglio che oggi possiamo annunciare di essere Partner of the Year – Public Sector di Microsoft”.

“Vorrei ringraziare oltre a Microsoft e tutto il mio team, i clienti del Public Sector con i quali abbiamo collaborato”, conclude Parmigiani. “Ascoltare le loro esigenze, stimolarli a pensare fuori dagli schemi in ottica innovativa, realizzare i loro obiettivi facendoli nostri è ciò che ci gratifica e ci stimola a fare ancora meglio.”