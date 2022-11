Esprinet si consorzia a Netcomm

Esprinet, realtà attiva in Sud Europa nella consulenza, nella vendita e noleggio di prodotti tecnologici e nella sicurezza informatica, ha annunciato di essersi associata a Netcomm, il Consorzio del Commercio Digitale Italiano.

Nato nel 2005 Netcomm è il punto di riferimento in materia di e-commerce e retail digitale nel panorama nazionale e internazionale. Riunisce oltre 450 aziende composte da società internazionali e piccole-medie realtà di eccellenza, promuovendo lo sviluppo dell’e-commerce e dell’evoluzione digitale delle imprese, generando valore per l’intero sistema economico italiano e per i consumatori.

Come sottolineato in maniera approfondita in una nota ufficiale alla stampa da Patrizia Combi, Group Digital Solutions Division Manager di Esprinet: «La partnership con Netcomm è coerente con la strategia di Esprinet espressa nel nostro piano industriale, che vede i servizi – in particolare quelli digitali – come uno dei pillar che guideranno l’evoluzione del Gruppo nei prossimi anni. Il nostro ingresso nel Consorzio ci consente infatti di entrare in contatto con realtà che consideriamo delle eccellenze del settore e rappresenta per Esprinet un’opportunità per comprendere in modo veloce e completo le priorità legate alla trasformazione digitale di tutti i più importanti mercati di riferimento».

A ben guardare, in qualità di consorziato a Netcomm, Esprinet avrà la possibilità da un lato di partecipare a tavole rotonde, a momenti di formazione e ad eventi dedicati ai più importanti temi strategici legati al Digitale, dall’altro di mettere a disposizione delle aziende associate il proprio modello distributivo per creare nuove e consistenti opportunità di business per tutti gli operatori coinvolti.