l nuovo modello di licensing promosso da Acronis consente agli MSP di erogare servizi di Cyber Protection su più endpoint, integrando funzionalità di backup, antimalware e gestione della protezione all’avanguardia, con costi ridotti o nulli

Tra le numerose iniziative per la settimana della Cyber Protection 2021 previste da Acronis, specialista globale nella Cyber Protection, l’azienda ha presentato oggi la nuova versione a costo zero di Acronis Cyber Protect Cloud, la soluzione dedicata ai service provider che ha già ottenuto numerosi riconoscimenti. Avvalendosi di un nuovo e redditizio modello di licensing, i service provider possono progettare e proporre un’offerta completa di servizi di Cyber Protection, con costi iniziali ridotti o nulli.

Acronis annuncia l’ampliamento dell’attuale versione di Acronis Cyber Backup Cloud con funzionalità di Cyber Protection all’avanguardia, tra cui quelle di backup, antimalware e gestione della protezione; la soluzione avrà anche un nuovo nome: Acronis Cyber Protect Cloud.

“L’uso di numerosi strumenti per far fronte alle diverse esigenze IT e contrastare le minacce informatiche rappresenta per i service provider un metodo complicato, inefficiente e costoso”, ha dichiarato Serguei “SB” Beloussov, fondatore e CEO di Acronis. “Invece, unificando in un’unica soluzione protezione dati, Cyber Security e gestione della protezione, tutti i service provider potranno evitare le complessità e gli inconvenienti di gestione, incrementando al contempo la sicurezza. Il nuovo modello di licensing di Acronis Cyber Protect Cloud consente ai nostri partner di offrire ai propri clienti servizi di Cyber Protection di qualità superiore, con costi di investimento iniziale pressoché nulli.”

La nuova versione di Acronis Cyber Protect Cloud include un insieme di funzionalità fondamentali per la Cyber Protection, a costo zero o con tariffa a consumo, e permette agli MSP di realizzare un’offerta di servizi con costi di investimento ridotti o pari a zero, garantendo la copertura totale dei workload dei clienti con la Cyber Protection.

Per soddisfare le esigenze dei clienti e le richieste del mercato, agli MSP non resta che espandere la propria gamma di servizi con pacchetti di protezione avanzata che ne completano le funzionalità e offrono agli MSP l’opportunità di espandere e personalizzare i propri servizi, così da offrire a ogni cliente e a ogni workload il livello ottimale di Cyber Protection.

Installato con un solo agente e gestito tramite una sola console di gestione centralizzata, Acronis Cyber Protect Cloud garantisce agli MSP capacità complete di protezione dei propri clienti, senza doversi districare tra molteplici soluzioni. Un unico pannello di controllo assicura la visibilità e il controllo necessari per erogare la Cyber Protection a 360 gradi, dalla creazione di backup locali e nel cloud all’arresto degli attacchi malware zero-day, tramite le difese antimalware e antivirus basate su IA e certificate VB100.

“Per mantenere elevati gli standard qualitativi dei servizi che offriamo sul mercato, lavoriamo continuamente sull’ottimizzazione e sull’efficienza dei processi necessari per erogarli. Il nuovo modello di licenza Acronis Cyber Protect Cloud, rientra nella nostra ottica di efficienza fondamentale per aumentare i livelli di produttività e ottimizzare i costi.” ha affermato Marco Pantano, Innovation Developer per il Gruppo ATON

Il nuovo modello di licensing Acronis è in vigore dal 31 marzo 2021, per garantire ai service provider di erogare i propri servizi di Cyber Protection in modo facile, efficiente, sicuro e redditizio.