Acronis svela le novità del suo Partner Program

Acronis, specialista globale nella Cyber Protection, ha annunciato le ultime novità del programma Acronis #CyberFit Partner Program. Il perfezionamento del programma esistente accentua l’enfasi sul supporto alla crescita dei Partner, in particolare per i servizi cloud, incrementandone la visibilità commerciale e sui social media con contenuti automatizzati e pronti all’uso, offrendo assistenza professionale e finanziaria ai Partner che desiderano migrare dalla concorrenza ad Acronis.

Dal 2018 in poi, l’ecosistema cloud di Acronis è più che raddoppiato. Il 2021 è stato l’anno più significativo nella storia dell’azienda, il cui prodotto di punta, Acronis Cyber Protect, è oggi utilizzato da oltre 750.000 aziende. Acronis ha ottenuto di recente un round di investimenti da 250 milioni di dollari da CVC Capital Partners VII e altri. Partendo come sempre dal feedback diretto fornito dai propri Partner, Acronis ha aggiornato anche quest’anno il programma a loro destinato. Le novità consentiranno ai Partner di aumentare i ricavi con il deployment di soluzioni in cloud esclusive, pensate per aiutare i propri clienti a superare le odierne sfide della protezione e per soddisfare ogni esigenza di marketing. A questo si aggiunge un percorso agevolato per coloro che intendono migrare da prodotti concorrenti ad Acronis.

Un programma ancora più ricco per i Partner Acronis

L’anno scorso Acronis ha inglobato in un’unica iniziativa i programmi per Service Provider e Reseller. Ecco le novità previste dal programma per il 2022:

Focus sui Service Provider e sui distributori cloud , nessuna soglia di fatturato per i Service Provider, requisiti semplificati per l’accesso al programma e un account manager dedicato al Partner.

, nessuna soglia di fatturato per i Service Provider, requisiti semplificati per l’accesso al programma e un account manager dedicato al Partner. Pianificazione congiunta delle attività, con piani di business disponibili nel Partner Portal , vantaggi economici per i partner Gold e Platinum, attività congiunte per la vendita e la commercializzazione delle soluzioni.

, vantaggi economici per i partner Gold e Platinum, attività congiunte per la vendita e la commercializzazione delle soluzioni. Programma di migrazione dalla concorrenza con assistenza finanziaria e servizi professionali messi a disposizione di chi desidera migrare ad Acronis.

con assistenza finanziaria e servizi professionali messi a disposizione di chi desidera migrare ad Acronis. Esclusivo programma #TeamUp che prevede partnership con società sportive e benefit unici per le attività sportive.

che prevede partnership con società sportive e benefit unici per le attività sportive. Strumenti per l’automazione del marketing e delle vendite e contenuti pronti all’uso , con campagne e-mail pronte per l’invio e la distribuzione sui social media da automatizzare tramite il Partner Program.

, con campagne e-mail pronte per l’invio e la distribuzione sui social media da automatizzare tramite il Partner Program. Dimostrazioni pratiche on-demand : un ambiente di laboratorio virtuale in cloud con i componenti Acronis Cyber Cloud preinstallati e disponibili per formazione e demo.

: un ambiente di laboratorio virtuale in cloud con i componenti Acronis Cyber Cloud preinstallati e disponibili per formazione e demo. Programma NFR per garantire ai Partner le licenze software dei prodotti Acronis da utilizzare internamente.

“Obiettivo dei nuovi aggiornamenti è quello di promuovere la nostra leadership nel settore della Cyber Security, con e per i nostri Partner”, ha dichiarato Alex Ruslyakov, Acronis Channel Chief. “Il solido rapporto che instauriamo con i Partner è per noi motivo di orgoglio; siamo costantemente alla ricerca di strategie per incentivare il loro successo, che si traduce poi nel nostro. Poiché conosciamo i tanti ostacoli che si incontrano nei percorsi di trasformazione digitale, ci impegniamo per aggiornare e perfezionare costantemente il nostro programma e per offrire vantaggi e strumenti efficaci che promuovano la crescita dei Partner e diminuiscano i costi di esercizio. Siamo in prima linea per quanto riguarda l’innovazione e guidiamo l’intero settore verso nuovi e fertili territori.”

Le reazioni dei Partner al nuovo programma

I Partner Acronis esprimono già i loro elogi e apprezzamenti per il programma, sottolineando la rinnovata facilità d’uso e le nuove funzionalità progettate per accelerare la visibilità complessiva sul mercato.

Michael Slater, Head of Sales – Channel Marketplace presso Sherweb, condivide dal Nord America il suo pensiero: “Le novità di Acronis Partner Program sono entusiasmanti. Il programma incentiva il consolidamento della partnership tra Sherweb e Acronis; noi continuiamo a contare sul team Acronis per scoprire le ultime tendenze nel mondo della Cyber Protection.”

Dal Regno Unito Josh Greenberg, Vendor Business Manager di IntY, dichiara: “Da sempre contiamo su Acronis per capire meglio le nostre esigenze di business. È un’azienda sempre disponibile all’incontro e a offrire il miglior supporto possibile, come è evidente dalle novità del Partner Program”, ha affermato. “Questo programma promuove il rafforzamento delle relazioni e ci rende più sicuri e meglio protetti dai crimini che si susseguono nell’attuale panorama delle minacce informatiche.”

“Con il nuovo Acronis Partner Program è ancora più semplice raggiungere un pubblico più vasto, grazie agli strumenti di automazione del marketing e al Partner Portal”, ha dichiarato Verónica Flores, Cloud Sales & Marketing Director di OnCloud – Súbete a la Nube. “Riconoscimenti finanziari, premi per la fidelizzazione, Cyber Protection superiore sono solo alcuni dei vantaggi erogati da Acronis, grazie ai quali ci sentiamo protetti e più al sicuro che mai, anche dal punto di vista economico. Siamo pronti ad accogliere il futuro e ad espandere la nostra azienda, sapendo che Acronis ci protegge le spalle e migliora in continuazione il programma adeguandolo alla costante evoluzione del panorama tecnologico.”