Nell’offerta del distributore AIKOM anche i router, switch e apparati wireless broadband per Wireless ISP di MikroTik

Aikom Technology annuncia un nuovo accordo con lo storico brand MikroTik per la distribuzione in Italia dell’intero portafoglio prodotti costituito da router e apparati wireless.

MikroTik è un’azienda con sede a Riga (Lettonia), con una specifica esperienza nel realizzare hardware e sistemi di routing altamente compatibili con i più diffusi standard di settore. Nel 1997 ha sviluppato il software RouterOS, caratterizzato da stabilità, elevata possibilità di controllo e flessibilità per tutti i tipi di router e interfacce, basato su kernel Linux. Dal 2002 l’azienda ha iniziato anche la produzione di hardware col proprio marchio, col nome di RouterBOARD. Grazie a RouterOS, qualsiasi PC o MikroTik RouterBOARD può diventare un router dedicato.

Aikom distribuirà tutti i prodotti del brand lettone, dai router Cloud Core e RouterBOARD di livello Enterprise, ai router domestici e LTE per la connettività in movimento, passando per l’intera gamma di infrastrutture per il Fixed Wireless Access (FWA), fino agli switch per rame e fibra ottica e switch e device per IoT e LoRa.

“MikroTik è un marchio storico nel mondo wireless, con una brand recognition altissima nel mondo WISP e system integrator” spiega Matteo del Bianco, Product manager dell’area Wireless di Aikom Technology. “Le features del sistema operativo RouterOS, che costituisce la base del mondo MikroTik, sono uniche in termini di completezza, stabilità e flessibilità. Sono oltre 160 i prodotti a listino che verranno integrati nella nostra offerta con la garanzia per i partner di una pronta consegna.”

Aikom Technology offre un forte valore aggiunto ai propri partner: non solo consegne rapide, ma soprattutto competenza e assistenza post-vendita gratuita di livello ingegneristico. “Fondamentale integrare nella nostra offerta in area wireless broadband un brand come MikroTik – conclude Del Bianco –, che non solo è una presenza storica nelle reti dei wireless service providers italiani, ma offre flessibilità e un’ampia gamma di possibilità all’intero canale. Complementare a diversi brand già a portafoglio Aikom, ci permette di creare per i partner progetti sempre più efficaci e personalizzati.”