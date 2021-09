Esprinet distribuisce i dispositivi e gli accessori per il networking di TP-Link

Esprinet, attivo nel sud Europa nella distribuzione di IT, Consumer Electronics e Advanced Solutions, annuncia di aver siglato un accordo per la distribuzione della gamma di TP-Link, fornitore di prodotti Wi-Fi.

Fondata nel 1996, TP-Link si è presto affermata tra le aziende leader nella produzione di dispositivi e accessori per il networking, ormai elementi imprescindibili della quotidianità sia in ambito business che domestico. Oggi opera in oltre 170 Paesi incontrando le esigenze di decine di milioni di consumatori. TP-Link propone soluzioni wireless & networking innovative e performanti, che sfruttano le più recenti tecnologie di connessione e sono frutto di un costante investimento in ricerca e sviluppo, oltre che di approfondite indagini di mercato e attività di ascolto delle necessità dei consumatori.

L’offerta dell’azienda include Router Wi-Fi, Modem Router, Extender, Sistemi Wi-Fi Mesh, Switch per uso domestico e prodotti per la smart home, oltre che soluzioni Business Wi-Fi e Networking integrate con servizi Cloud e Intelligenza Artificiale. TP-Link si affida ad Esprinet con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la percezione delle proprie soluzioni in particolare sulla clientela business, raggiungendo l’ampia numerica di clienti rivenditori di Esprinet con messaggi mirati.

L’accordo prevede la distribuzione di tutto il portfolio prodotti TP-Link, inclusi i prodotti networking della gamma SOHO, l’ecosistema Smart Home Tapo e la linea networking Mercusys, con un focus particolare sui prodotti professionali Omada SDN, nati per incontrare le esigenze della piccola e media impresa.

Esprinet supporterà TP-Link nella diffusione capillare delle sue soluzioni nel territorio italiano, ampliando anche le possibilità di business verticale e rafforzando la presenza sul mercato SMB del brand.

“Esprinet rappresenta l’eccellenza della distribuzione a valore italiana, così come TP-Link per sua natura mira all’eccellenza. Insieme creano il giusto connubio per aumentare entrambi la propria presenza sul mercato italiano”, ha commentato Angelo Dalessandro, Sales Director SMB Enterprise di TP-Link Italia.

“Questa collaborazione rappresenta un’opportunità per Esprinet per ampliare la propria offerta di prodotti e soluzioni di networking per i clienti business. Siamo lieti di poter mettere a disposizione di TP-Link la nostra competenza ed esperienza su questo canale di vendita e di poter offrire alla nostra vasta rete di clienti la sua intera gamma”, ha aggiunto Luca Casini, Country Manager Business di Esprinet Italia.