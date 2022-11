Alan Atkinson è il nuovo Chief Partner Officer di Commvault

Commvault, specialista mondiale nel data management in ambienti on-premises, cloud e SaaS, annuncia la nomina di Alan Atkinson (nella foto) a Chief Partner Officer. Manager esperto nel settore della protezione dei dati, Alan Atkinson riporterà a Riccardo Di Blasio, Chief Revenue Officer di Commvault.

“La nostra continua innovazione ci ha permesso di raggiungere una posizione di riferimento nel settore, ottenendo la fiducia di migliaia di clienti in tutto il mondo,” ha dichiarato Riccardo Di Blasio. “Questo ci permette di attrarre in modo costante le migliori figure e farle entrare in Commvault. Con la leadership di Alan, aumenteremo velocità, dimensione e crescita del nostro robusto e invidiabile ecosistema di partner.”

Alan Atkinson porta in Commvault una grande esperienza, in particolare nel cloud e nella protezione dei dati. La sua carriera include, tra gli altri, la creazione del primo provider di servizi cloud del settore, la guida di WysDM Software fino alla sua acquisizione, e della strategia tecnologica e vendite presso Dell. Con il suo ingresso, Commvault rafforzerà ulteriormente le alleanze strategiche con i partner cloud e continuerà a stimolare e far crescere il suo partner program.

“Come consulente, ho assistito all’evoluzione di Commvault, con la spinta impareggiabile delle sue offerte Metallic SaaS e della crescita dell’azienda,” ha dichiarato Alan Atkinson. “Sono entusiasta di entrare a far parte del team e non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con i nostri partner per soddisfare i clienti in ogni step della loro strategia di cloud data management.”