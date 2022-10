Alessandra Brancaccio diventa Partner Sales Account Manager di Cloudera

Cloudera ha nominato Alessandra Brancaccio Partner Sales Account Manager per Italia e Iberia, con il compito di coordinare le attività rivolte all’ecosistema dei partner di canale dell’azienda all’interno della regione.

Alessandra Brancaccio entra in Cloudera dopo un’esperienza quasi decennale in HPE Italia, dove è stata Partner Business Manager e Sales Specialist. Grazie alle sue forti competenze su soluzioni di hybrid cloud, edge e dati, opererà per migliorare la relazione con i partner di Cloudera e promuovere una crescita congiunta.

“In Cloudera diamo grande importanza alle relazioni con i partner, in modo che i nostri clienti possano sfruttare al meglio gli strumenti che hanno a disposizione per estrarre il massimo valore dai loro dati”, spiega Fabio Pascali, Regional Vice President Italy di Cloudera. “La nomina di Alessandra va nella direzione di un costante rafforzamento dei legami con il canale e di un ulteriore miglioramento del nostro ecosistema”.

Alessandra Brancaccio aggiunge: “Condivido pienamente la visione di Cloudera secondo cui i dati possono rendere possibile ciò che è impossibile. E per questo è essenziale condividere conoscenze, insight e strategie con i nostri partner. Sono sicura che insieme raggiungeremo grandi risultati”.