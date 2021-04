Progettata dall’R&D di Durst Group per la stampa di imballaggi ed espositori in cartone ondulato, Durst P5 250 WT è la soluzione ideale per la personalizzazione di materiali POP e POS in piccole e medie tirature con colori pieni e vibranti e qualità paragonabile all’offset.

La nuova Durst P5 250 WT rappresenta, inoltre, primo modello della rivoluzionaria Serie P5 sviluppato appositamente per l’utilizzo di inchiostri base acqua Durst Water Technology.

Processi di produzione ancora più efficienti con la P5 250 WT

Già ribattezzata come stampante multipass a base acqua più produttiva del mercato, P5 250 WT raggiunge velocità fino a 345 mq/h con consumi energetici ridotti fino al 30% grazie all’esclusivo essiccatore a ricircolo d’aria ulteriormente ottimizzato. Le doppie guide per il cartone completamente automatizzate e l’esclusivo sistema di carico e scarico dei materiali rigidi Durst Automat rendono i processi di produzione ancora più efficienti.

P5 250 WT può inoltre essere equipaggiata con i più recenti software dell’ecosistema Durst, Smart Shop, Workflow, Analytics, integrabili tra loro per un flusso di lavoro ancora più efficiente e automatizzato.

Come tutte le stampanti della famiglia Durst P5, anche la nuova P5 250 WT è caratterizzata da un design completamente innovativo. Tra i plus, il display touch screen da 32” con funzione schermo diviso, l’interfaccia utente semplice e intuitiva e la telecamera integrata per il controllo dei materiali in fase di lavorazione.

Guardando all’aspetto della sostenibilità, gli inchiostri a 6 colori Durst Water Technology, certificati UL-Ecologo e prodotti nelle più severe condizioni GMP, consentono la stampa di imballaggi ed espositori green-friendly facilmente riciclabili.

Un importante contributo alla riduzione dell’utilizzo di prodotti in plastica nel settore del packaging e del display. Conformi al REACH, completamente privi di VOC, oli minerali, metalli pesanti, ftalati o altri plastificanti, gli inchiostri Durst Water Based sono inoltre idonei per la stampa di imballi primari. Una compatibilità certificata da istituti indipendenti che ne hanno analizzato le caratteristiche di migrazione garantendone la massima sicurezza.

Una conformità che amplia ulteriormente le applicazioni della nuova P5 250 WT che si rivolge a cartotecniche, produttori di imballaggi, stampatori offset e digitali.

Già installata presso il Durst Customer Experience Center di Lienz, la nuova P5 250 WT è a disposizione per dimostrazioni personalizzate online o in presenza, durante le quali i clienti potranno testare la stampa di campioni customizzati in base alle singole esigenze.