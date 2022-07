RS Group aumenta l’impegno con The Washing Machine Project

RS Group, fornitore globale omnicanale di prodotti e servizi a valore aggiunto, è entrato nel secondo anno della sua partnership triennale con The Washing Machine Project Foundation, ente di beneficienza che combina innovazione e ingegneria alla sostenibilità ambientale per offrire alle comunità sfollate e a basso reddito una soluzione di lavaggio accessibile, a basso costo e funzionante senza elettricità.

Negli ultimi dodici mesi, RS ha concentrato le attività di raccolta fondi dell’azienda sul progetto, coinvolgendo il personale, i clienti e i fornitori di tutto il mondo. Le donazioni effettuate nel primo anno di partnership sono state pari a 218.000 sterline, inclusa una donazione di 97.000 sterline effettuata nell’aprile 2022 da RS Group.

La società ha anche fornito i componenti per la costruzione della Divya 1.5, l’ultima versione della lavatrice a manovella off-grid. La Divya è di facile manutenzione, funziona senza elettricità e utilizza il 50% di acqua in meno rispetto al lavaggio a mano, riducendo inoltre del 75% il tempo dedicato a questo compito faticoso. Le donne e le ragazze che di solito dedicano oltre 20 ore a settimana al lavaggio nei fiumi e nei laghi possono così dedicare più tempo al lavoro e all’istruzione.

I dipendenti di RS hanno svolto oltre 500 di attività di volontariato per l’assemblaggio e la distribuzione di 140 macchine nei campi profughi in Iraq e Libano, contribuendo a migliorare la qualità di vita di circa 1.350 persone. Quest’anno l’azienda intensificherà il suo impegno mettendo a disposizione spazi e volontari per l’assemblaggio di altre 290 macchine da consegnare alle comunità del Congo, della Giordania e dell’Uganda, oltre a ulteriori unità destinate all’Iraq.

Il sostegno in RS ha spaziato dalla raccolta fondi da parte di singoli dipendenti a donazioni da parte dell’azienda. Il personale ha anche messo a disposizione il proprio tempo per fornire all’ente di beneficenza competenze professionali in settori quali la riprogettazione del sito web, la consulenza legale, il social media e marketing e l’analisi dei dati, oltre a reperire soluzioni produttive e logistiche per l’Africa, l’India e il Sud America in modo da consentire l’impiego delle macchine in queste aree.

Come sottolineato in una nota ufficiale alla stampa da Lindsley Ruth, CEO di RS Group: «La nostra partnership con The Washing Machine Project è un esempio concreto del nostro impegno nel fornire soluzioni sostenibili per un mondo migliore. Abbiamo raggiunto molti risultati nel nostro primo anno, grazie a tutti coloro che hanno sostenuto volontariamente questa iniziativa, e stiamo continuando a lavorare insieme per migliorare la vita di molte altre persone in tutto il mondo».

Per Navjot Sawhney, fondatore di The Washing Machine Project: «Il problema del lavaggio a mano dei vestiti è enorme e non possiamo combatterlo da soli, per questo crediamo nel potere delle partnership. La partnership con RS è fondamentale per accelerare la nostra attività a livello globale. In poco tempo, abbiamo fatto molta strada per dare alle persone la dignità di indossare vestiti puliti. RS è stata determinante per realizzare tutto questo, il nostro grazie va a coloro che hanno lavorato instancabilmente e che ci consentono di provare a migliorare la vita di molte altre persone».