Appian lancia un nuovo Partner Program

Appian ha annunciato in occasione di Appian World 2023, il lancio di un nuovo Partner Program volto a sostenerne la crescita e la differenziazione sul mercato, con l’obiettivo di aiutare i clienti comuni a raggiungere il successo. Le novità comprendono una nuova struttura, un accesso migliorato e facilitato alla formazione ma anche premi e incentivi finanziari.

Con l’incertezza del quadro macroeconomico che si prospetta, i clienti hanno bisogno di casi aziendali solidi, con un chiaro ROI e velocità di commercializzazione. Questa nuova strategia guidata dai partner rafforza la posizione di Appian come fornitore di riferimento per l’automazione dei processi end-to-end. I clienti, che avranno un ancor migliore accesso alla proposta di valore unica di Appian, ne beneficeranno pienamente, potendo disporre di una piattaforma unificata per progettare, automatizzare e ottimizzare i processi più complessi.

“Il 2023 è l’anno in cui Appian diventerà partner-driven”, ha commentato Chris Jones, Chief Revenue Officer di Appian. “Il nostro obiettivo principale è l’incremento delle vendite attraverso i partner e le alleanze: crediamo fermamente che quando si lavora insieme in una partnership concreta, incentrata sul superamento delle aspettative dei clienti, si possa offrire ai clienti un’esperienza straordinaria”.

Mark Dillon, Senior Vice President, Global Partner Organization di Appian, ha commentato: “Si tratta fondamentalmente di una questione di attenzione e di struttura, di premi e di incentivi per il raggiungimento di determinati traguardi. Abbiamo ridisegnato il programma in modo da allinearlo sia alle strategie go-to-market dei nostri partner sia ai settori in cui sono specializzati. L’allineamento delle risorse e delle capacità collettive a sostegno della nostra nuova struttura favorirà una collaborazione significativa, aiutandoci a fornire insieme soluzioni di livello globale per i nostri clienti”.

Il nuovo Partner Program di Appian include: