Epson ReadyPrint: nuove opzioni per non restare mai senza inchiostro

Epson aggiunge quattro nuovi piani tariffari a ReadyPrint, il servizio di stampa in abbonamento che prevede la consegna degli inchiostri direttamente a casa prima che si esauriscano quelli in uso, per un risparmio sui costi fino al 90%1: ReadyPrint Flex è per le stampanti con cartucce mentre i piani ReadyPrint EcoTank2 sono per le stampanti con serbatoi di inchiostro. Questi piani offrono ancora più scelta ai clienti, a prescindere dai volumi di stampa.

ReadyPrint Flex, per le stampanti con cartucce-

Con ReadyPrint Flex, pensato per chi stampa poco e utilizza i modelli Epson WorkForce ed Expression Home, l’azienda giapponese offre ora ai clienti ben sei piani tra cui scegliere per stampare da 10 a 500 pagine al mese (0,99 euro per 10 pagine, 2,49 euro per 30 pagine, 3,99 euro per 50 pagine, 5,99 euro per 100 pagine, 11,99 euro per 300 pagine e 18,99 euro per 500 pagine). Un ulteriore livello di flessibilità e risparmio è costituito dalla possibilità di cumulare per due mesi le pagine non stampate.

ReadyPrint EcoTank, per le stampanti con serbatoi.

Chi predilige la stampa senza cartucce ha ora a disposizione tre nuovi piani tariffari ReadyPrint EcoTank: 150 pagine al mese a 4,99 euro, 1.000 pagine a 14,99 euro e 3.000 pagine a 29,99 euro). Questi si aggiungono ai due già esistenti (300 pagine a 7,99 euro e 500 pagine a 9,99 euro). Tutti i piani ReadyPrint EcoTank prevedono la fornitura di una stampante EcoTank in comodato d’uso per l’intera durata dell’abbonamento.

Soluzioni per non rimanere mai senza inchiostro.

Le stampanti su cui è possibile attivare i piani ReadyPrint Flex e Readyprint EcoTank monitorano il consumo di inchiostro, così da inviare le nuove cartucce o i nuovi flaconi direttamente all’indirizzo scelto prima che l’inchiostro si esaurisca, per non rimanere mai senza.

Renato Salvò, Senior Business Manager Consumer Products di Epson Italia, ha dichiarato: “Non c’è niente di più fastidioso che finire l’inchiostro nel momento del bisogno. I nostri piani ReadyPrint in abbonamento risolvono il problema all’origine e per questo sono particolarmente apprezzati. Ora i nostri clienti non corrono più il rischio di rimanere senza inchiostro, indipendentemente da quanto stampano: cartucce e flaconi vengono infatti consegnati direttamente a casa, prima di rimanere senza. Con l’aggiunta dei nuovi piani, anche le persone che stampano poche pagine al mese possono trarne vantaggio”.