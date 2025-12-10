Arrow Electronics ha ricevuto il premio AWS Partner Award del 2025

Arrow Electronics, fornitore globale di tecnologia, ha ottenuto il 2025 Geography and Global AWS Partner Award, che riconosce i partner di tutto il mondo che aiutano i propri clienti a promuovere l’innovazione e a sviluppare soluzioni su Amazon Web Services (AWS). Arrow ha ricevuto il premio Rising Star Distributor Partner of the Year EMEA, che valorizza i distributori che hanno intrapreso di recente il loro percorso come distributori AWS e hanno dimostrato un forte slancio nel contribuire a promuovere le attività di diversi partner AWS.

Perché Arrow è stata premiata

Presentati durante il Partner Awards Gala all’AWS re:Invent 2025, i Geographic and Global AWS Partner Awards premiano una ampia gamma di partner AWS che nell’ultimo anno hanno puntato sulla specializzazione, l’innovazione e la collaborazione. I Geo and Global AWS Partner Awards premiano i partner i cui modelli di business continuano a evolversi e prosperare su AWS mentre supportano i propri clienti. Il contributo di Arrow nell’area EMEA si è concentrato sul progresso della trasformazione cloud attraverso iniziative scalabili, supporto tecnico e stretta collaborazione con partner e clienti.

“Essere apprezzati da AWS è un risultato straordinario per Arrow”, ha dichiarato Nick Bannister, President di Arrow Enterprise Computing Solutions Business in EMEA. “Questo riconoscimento sottolinea l’impatto dei nostri programmi innovativi e la validità della partnership attiva in tutta EMEA, mentre continuiamo ad accelerare la trasformazione cloud”.

I Geography and Global AWS Partner Awards prevedevano un processo di autocandidatura in diverse categorie di premi, assegnati sia a livello geografico che globale. Tutti i partner AWS sono stati invitati a partecipare e a presentare la propria candidatura. Le proposte ricevute sono poi state esaminate da una commissione indipendente, Canalys, e selezionate con particolare riferimento ai casi di successo tra i clienti.

Inoltre, c’erano molte categorie di premi dati-driven, che sono state valutate da un insieme unico di metriche che hanno misurato le performance dei partner AWS nell’ultimo anno. Canalys ha controllato i set di dati usati per assicurarsi che tutte le metriche e i calcoli fossero oggettivi e accurati. I finalisti rappresentavano i primi tre partner AWS in ogni categoria.

L’AWS Partner Network (APN) è un programma globale incentrato sul supporto ai partner nell’innovazione, nell’accelerazione del loro percorso verso il cloud e nello studio di tutte le potenzialità di AWS.