    Arrow Electronics ha ricevuto il premio AWS Partner Award del 2025

    L’azienda è stata riconosciuta Rising Star Distributor Partner of the Year in EMEA agli AWS Partner Awards

    Nick Bannister, President di Arrow Enterprise Computing Solutions Business in EMEA
    Arrow Electronics, fornitore globale di tecnologia, ha ottenuto il 2025 Geography and Global AWS Partner Award, che riconosce i partner di tutto il mondo che aiutano i propri clienti a promuovere l’innovazione e a sviluppare soluzioni su Amazon Web Services (AWS). Arrow ha ricevuto il premio Rising Star Distributor Partner of the Year EMEA, che valorizza i distributori che hanno intrapreso di recente il loro percorso come distributori AWS e hanno dimostrato un forte slancio nel contribuire a promuovere le attività di diversi partner AWS.

    Perché Arrow è stata premiata

    Presentati durante il Partner Awards Gala all’AWS re:Invent 2025, i Geographic and Global AWS Partner Awards premiano una ampia gamma di partner AWS che nell’ultimo anno hanno puntato sulla specializzazione, l’innovazione e la collaborazione. I Geo and Global AWS Partner Awards premiano i partner i cui modelli di business continuano a evolversi e prosperare su AWS mentre supportano i propri clienti. Il contributo di Arrow nell’area EMEA si è concentrato sul progresso della trasformazione cloud attraverso iniziative scalabili, supporto tecnico e stretta collaborazione con partner e clienti.

    “Essere apprezzati da AWS è un risultato straordinario per Arrow”, ha dichiarato Nick Bannister, President di Arrow Enterprise Computing Solutions Business in EMEA. “Questo riconoscimento sottolinea l’impatto dei nostri programmi innovativi e la validità della partnership attiva  in tutta  EMEA, mentre continuiamo ad accelerare la trasformazione cloud”.

    I Geography and Global AWS Partner Awards prevedevano un processo di autocandidatura in diverse categorie di premi, assegnati sia a livello geografico che globale. Tutti i partner AWS sono stati invitati a partecipare e a presentare la propria candidatura. Le proposte ricevute sono poi state esaminate da una commissione indipendente, Canalys, e selezionate con particolare riferimento ai casi di successo tra i clienti.

    Inoltre, c’erano molte categorie di premi dati-driven, che sono state valutate da un insieme unico di metriche che hanno misurato le performance dei partner AWS nell’ultimo anno. Canalys ha controllato i set di dati usati per assicurarsi che tutte le metriche e i calcoli fossero oggettivi e accurati. I finalisti rappresentavano i primi tre partner AWS in ogni categoria.

    L’AWS Partner Network (APN) è un programma globale incentrato sul supporto ai partner nell’innovazione, nell’accelerazione del loro percorso verso il cloud e nello studio di tutte le potenzialità di AWS.

