Salesforce premiata agli AWS Partner Awards 2025 per l’Italia

Salesforce, azienda specializzata a livello globale nell’AI CRM, è stata premiata agli AWS Partner Awards 2025 per l’Italia, un riconoscimento che celebra i partner che hanno giocato un ruolo chiave nell’aiutare i clienti a innovare e costruire soluzioni su AWS.

Gli AWS Partner Awards riconoscono i migliori partner dell’anno e le realtà emergenti che si sono distinte per specializzazione, innovazione e collaborazione. I vincitori sono stati selezionati sulla base di criteri oggettivi, con i risultati verificati da Canalys, società di analisi indipendente.

Salesforce e AWS: una collaborazione che funziona

Nel corso dell’ultimo anno, Salesforce e AWS hanno rafforzato la loro collaborazione per aiutare le aziende a unificare i dati, accelerare l’adozione dell’intelligenza artificiale e generare innovazione in modo sicuro e trasparente.

Grazie alle integrazioni tra Salesforce Data 360 e i servizi AWS, come Amazon Redshift e Amazon SageMaker, i clienti possono oggi accedere e attivare i propri dati in tempo reale e in modo sicuro, senza necessità di duplicarli o spostarli. Allo stesso tempo, l’integrazione tra Salesforce Clean Rooms e AWS Clean Rooms permette alle aziende di collaborare su analisi condivise in ambienti protetti e conformi, favorendo insight più accurati e una personalizzazione su larga scala.

Sul fronte dell’intelligenza artificiale, Agentforce, la piattaforma di Salesforce dedicata agli agenti AI, sfrutta i foundation model di Amazon Bedrock e si integra con l’Einstein Trust Layer, consentendo ai clienti di utilizzare in modo sicuro i propri dati CRM con modelli di AI provenienti da Amazon e da altri provider leader del settore.

Inoltre, la presenza delle soluzioni Salesforce su AWS Marketplace, semplifica gli acquisti e consolida la fatturazione attraverso un canale enterprise affidabile, rendendo più semplice l’adozione per i clienti.Da quando è stata inserita nell’AWS Marketplace (nel 2023), Salesforce ha registrato una delle crescite più rapide in assoluto, superando i 2 miliardi di dollari in vendite totali.

Questa partnership è pertanto determinante nel supportare le aziende italiane a valorizzare al massimo il potenziale dei dati e l’adozione dell’intelligenza artificiale, migliorando l’efficienza, la connessione e l’intelligenza dei processi aziendali.

I commenti

“Essere riconosciuti da AWS come uno dei partner dell’anno in Italia è per noi un grande onore e una conferma del valore della nostra collaborazione”, ha dichiarato Vanessa Fortarezza, SVP & Country Manager di Salesforce Italia. “Insieme stiamo aiutando le organizzazioni a liberare il potere dei loro dati attraverso un’intelligenza artificiale aperta, sicura e in tempo reale, capace di generare impatti concreti e sostenibili”.

L’AWS Partner Network (APN) è un programma globale che supporta i partner nello sviluppo, nel marketing e nella vendita di soluzioni basate su AWS. Include software vendor indipendenti e system integrator di tutto il mondo, contribuendo a offrire ai clienti soluzioni innovative in ogni settore.