Arrow Electronics sigla un accordo con Quuppa

Arrow Electronics ha siglato un accordo con Quuppa, specialista in sistemi RTLS (Real-Time Location Systems) con sede centrale in Finlandia. Sulla base di questo accordo, Arrow distribuirà i prodotti e I servizi Quuppa al proprio portafoglio clienti.

L’Intelligent Locating System di Quuppa effettua il tracciamento di etichette e device nel raggio di qualche centimetro con una latenza dell’ordine dei millisecondi. La piattaforma tecnologica si sta diffondendo largamente nelle applicazioni di tracciamento negli interni. La combinazione delle sue caratteristiche di basso costo, affidabilità e prestazioni è alla base del suo successo in diversi settori, da quello industriale a quello sanitario, dalla sicurezza al retail.

L’Intelligent Locating System di Quuppa ha una grande scalabilità e dispone di una API aperta, che semplifica l’integrazione con i sistemi attuali e futuri. Grazie alle sue funzionalità integrate di telemetria e monitoraggio elimina la necessità di manutenzione attiva e minimizza i costi di ownership, in combinazione con le etichette di lunga durata e con la sua facilità di impiego.

La tecnologia RTLS ha aperto al mercato numerose nuove applicazioni. Nel settore industriale l’RTLS consente di realizzare ambienti di lavoro e asset di tracciamento più sicuri ed efficienti, ottimizzandone l’uso e allertando il personale contro eventuali pericoli. Il settore sanitario, che conosce da molto tempo i vantaggi delle apparecchiature automatiche di tracciamento medico negli ospedali, può finalmente estendere il monitoraggio a vantaggio dei pazienti vulnerabili. E in nessun altro settore le prestazioni e la versatilità dell’RTLS di Quuppa risulteranno evidenti come nello sport, dove questa tecnologia viene utilizzata per il tracciamento della posizione dei giocatori di hockey su ghiaccio e del disco in tempo reale.

“Per noi, questa è un’occasione entusiasmante per ampliare il portafoglio clienti e il volume di vendite di Quuppa, grazie alla rete di Arrow nell’area EMEA,” afferma Sammy Loitto, CEO di Quuppa.

“I servizi di localizzazione vengono impiegati in molti settori di mercato, e l’aggiunta dei prodotti Quuppa offre ai nostri clienti nuove possibilità di scelta e una maggiore flessibilità nell’ambito dei loro progetti,” ha detto Matthias Hutter, Vice President Product Management & Supplier Marketing EMEA, di Arrow Electronics.