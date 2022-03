ASUSTOR: al via il nuovo Reseller Partner Program

ASUSTOR, uno dei più importanti e innovativi produttori di NAS fondato nel 2011 con un investimento diretto di ASUSTek Computer, annuncia l’ASUSTOR Reseller Partner Program 2022.

A esclusivo appannaggio dei rivenditori che effettuano i loro acquisti attraverso i distributori ufficiali ASUSTOR, il nuovo Reseller Partner Program 2022 prevede due diverse tipologie di partnership, GOLD e SILVER, che daranno la possibilità a rivenditori e VAR di beneficiare, in base a differenti impegni di acquisto, di una serie di esclusivi vantaggi tra cui la formazione sui prodotti, l’accesso a materiale marketing dedicato, la presenza sul sito ASUSTOR nella sezione “reseller – dove acquistare”, nonché la possibilità di accedere a un rebate sugli acquisti, che varia dal 3% al 5% in base alla tipologia di NAS acquistati trimestralmente.

Particolarmente interessante per i Partner è poi la possibilità di accedere al programma NFR (Not For Resale), che consente nel corso dell’anno l’acquisto a condizioni particolari di un NAS come demo-unit da utilizzarsi per l’allestimento delle aree in cui vengono effettuate le dimostrazioni dei prodotti, per il training del personale interno e dei clienti sul sistema operativo ADM 4.0 e per l’organizzazione di eventi.

Le serie dei prodotti coinvolti nel programma NFR partono dai compatti e performanti NIMBUSTOR 2 (AS5202T), basati su processori Intel Celeron dual-core coadiuvati da 2 GB di memoria DDR4-2400, espandibile fino a 8 GB e dotati di connettività 2.5 GbE, per arrivare al LOCKERSTOR 16R PRO (AS7116RDX), una soluzione rackmount a 16 bay altamente scalabile, basata su CPU Intel Xeon Quad-Core di 9a generazione, compatibile con VMware, Citrix e Hyper-V e in grado di offrire una capacità di archiviazione fino a 320 TB, passando per i LOCKERSTOR 2 e 4 (AS6602T e AS6604T), soluzioni desktop rispettivamente a 2 e 4 bay equipaggiate con processori Intel Celeron quad-core, 4 GB di memoria DDR4-2400 espandibili fino a 8 GB e 2 slot per unità SSD M.2 NVME e, infine, i LOCKERSTOR 8 e 10 (AS6508T e AS6510T), proposte desktop rispettivamente a 8 e 10 bay, che grazie a CPU Intel Quad-Core, due porte 10 GbE e 8 GB di memoria DDR4, offrono prestazioni di livello enterprise.