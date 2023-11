Vestaboard rivoluziona il messaging display unendo tecnologia e design retrò

Vestaboard, l’accattivante display di smart messaging, con il suo suono inconfondibile, è ideale per visualizzare e condividere messaggi, aggiornamenti, menu e altro ancora in bar, ristoranti o hotel, ma anche in showroom e case alla moda.

Il concetto rivoluzionario del display split-flap Vestaboard, insieme al suo design elegante e alle sue finiture di classe, è diverso da qualsiasi altra forma di comunicazione elettronica, in quanto offre una messaggistica mirata e ad alta visibilità che avvicina le persone e crea ambienti più stimolanti. Vestaboard combina uno smart display, un pannello di messaggistica e un’opera d’arte divertente e può essere facilmente configurato e gestito con un’app intuitiva. L’innovativo prodotto, commercializzato negli Stati Uniti nel 2021, ha creato una comunità entusiasta di quasi 10.000 proprietari nel mondo.

Un’idea nasce e si trasforma in realtà

Vestaboard unisce la magia un po’ nostalgica di uno split-flap display, come quelli delle stazioni ferroviarie o degli aeroporti, alla tecnologia cloud e mobile all’avanguardia. Offre un modo unico di personalizzare messaggi e fare arte digitale, dando vita alle informazioni in modo elegante e sofisticato. Vestaboard può essere il protagonista di qualsiasi ambiente domestico o un’aggiunta originale a un moderno spazio d’ufficio. Chiamato così in onore di Vesta, dea romana del focolare, della casa e della famiglia, il messaging display Vestaboard è nato da un’idea che il fondatore e CEO dell’azienda omonima Dorrian Porter ha avuto mentre si trovava nella stazione ferroviaria Gare du Nord di Parigi.

Chi ha acquistato Vestaboard ama la possibilità di inviare messaggi in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo al proprio display di smart messaging e di condividere frasi che possano ispirare. Le 132 caselle brevettate da Vestaboard, chiamate Bits, con un totale di 8.448 alette, ruotano creando un suono piacevole e ipnotico e spingendo le persone ad alzare lo sguardo. Un’esperienza che combina sia la vista che l’udito: i 64 caratteri disponibili in ciascuno dei Bit, tra cui lettere, numeri, caratteri speciali ma anche alette colorate, rendono facile creare ogni giorno un momento di relazione, creatività e ispirazione, sia a casa che al lavoro.

Milioni di cicli per ottenere la perfezione in termini di qualità, design e giusta rotazione

Il font dei caratteri è stato testato da focus group per garantire una facile lettura a distanza. Con una larghezza di 1046 mm, un’altezza di 561 mm e una profondità di 81,5 mm, Vestaboard è sufficientemente grande per visualizzare anche i messaggi più lunghi, ma comunque abbastanza piccolo da adattarsi a quasi tutti gli ambienti in ambito domestico, di hospitality e di lavoro.

Facile da configurare e gestire in un batter d’occhio

Vestaboard può essere facilmente configurato e gestito tramite le applicazioni gratuite web based e mobile disponibili per iOS® e Android. Attraverso le applicazioni, facili e intuitive

da utilizzare, gli utenti possono creare, programmare e gestire i contenuti, per un’esperienza davvero personalizzata. Vestaboard dispone di una connessione WiFi affidabile e sicura a Internet che garantisce la visualizzazione dei messaggi in arrivo praticamente in tempo reale.

Vestaboard+ per ricevere qualche spunto e ispirazione

Con Vestaboard+, l’azienda offre un servizio di abbonamento opzionale per automatizzare e gestire i contenuti personalizzati per il display di smart messaging. Gli utenti hanno accesso a centinaia di contenuti e notizie, grafiche create con i bit e notifiche push personalizzate. É possibile sincronizzare facilmente i display con le fonti di notizie preferite, i calendari, i servizi di streaming musicale, quotazioni di azioni e criptovalute, risultati delle squadre sportive professionistiche, previsioni del tempo e accedere a creatività realizzate con i bit.

“Il lancio negli Stati Uniti è stato entusiasmante”, spiega Dorrian Porter. “Sapevamo di aver creato un prodotto dal grande potenziale. Il successo e soprattutto la crescita ottenuta in questo periodo ce lo hanno confermato. Quasi 10.000 clienti hanno scelto un Vestaboard e vorremmo mettere a disposizione dei clienti di tutti i principali mercati europei le esperienze positive che i nostri clienti hanno avuto con Vestaboard negli Stati Uniti. Abbiamo iniziato a settembre presentando il prodotto alla fiera IFA di Berlino e replicato in Italia il successo ottenuto, partecipando a Host, fiera dedicata ai settori dell’hospitality e della ristorazione considerati chiave per noi”.