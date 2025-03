ATON IT fa il suo ingresso nel Food&Beverage

Anche il settore del food&beverage sta cambiando e si affaccia con interesse verso l’innovazione tecnologica. Questa tendenza è dettata da nuove abitudini di consumo che spingono gli esercizi commerciali a innovarsi costantemente, attraverso l’utilizzo di nuovi servizi e soluzioni, per competere sul mercato anticipando le esigenze dei clienti.

ATON IT, specializzata nello sviluppo e nell’applicazione di soluzioni ICT full service, amplia la propria offerta tecnologica nel settore Ho.Re.Ca., retail e G.D.O., con soluzioni integrate per l’automazione del punto vendita e la gestione avanzata delle attività commerciali.

Le proposte di ATON IT per il settore Ho.re.CA

L’offerta include software gestionali per vendite, magazzino e contabilità con strumenti avanzati di analisi e reportistica, oltre a registratori di cassa telematici, sistemi di pagamento elettronici, bilance elettroniche e rendiresto automatici. Completano l’ecosistema kiosk interattivi, self-ordering app e un’assistenza specializzata, garantendo innovazione e continuità operativa ai clienti.

“Per presentare le nostre soluzioni al mondo Ho.re.Ca.”, spiega Giordano Duse Chief Executive & Operations Officer for Southern Italy Branch di ATON IT, “abbiamo scelto di partecipare alla manifestazione LEVANTE PROF a Bari, la più importante fiera B2B del Sud Italia dedicata ai professionisti del settore, che coinvolge tutti i comparti del food&beverage”.

ATON IT fornisce inoltre soluzioni che consentono l’interconnessione di questi dispositivi per facilitare e velocizzare i processi di vendita: Integrazione dei Sistemi, Gestione Centralizzata dei Pagamenti, Sistemi di Fidelizzazione, Reportistica e Analisi Avanzate. Le soluzioni integrate offrono funzionalità avanzate di reportistica che combinano dati provenienti da registratori di cassa, bilance e terminali di pagamento per analizzare in dettaglio le vendite, l’andamento delle categorie di prodotti e il comportamento dei clienti.

“Entriamo in un mercato dinamico con soluzioni IT performanti e scalabili e con il vantaggio per gli esercizi commerciali di rivolgersi unico interlocutore”, continua Giordano Duse. “Abbiamo sempre giocato un ruolo da protagonista nell’innovazione tecnologica, collaborando con i maggiori player internazionali, e intendiamo farlo anche ora entrando in un segmento di mercato molto dinamico Siamo partiti con un progetto pilota che investe il Sud Italia e per cui la sede di Bari risulta strategica”.