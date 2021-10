Attiva Evolution: con Ireth si apre al mondo della sicurezza bancaria

Attiva Evolution, Business Unit a valore di Attiva Spa, ha stretto un accordo di distribuzione per il mercato italiano con Ireth, produttore e fornitore leader nel settore bancario di soluzioni di Strong Customer Authentication, Antifrode su transazione online, Sicurizzazione di pagamenti elettronici, provider di servizi FinTech e NeoBanking.

Lorenzo Zanotto, Sales Manager di Attiva Evolution afferma: “Siamo il primo distributore a poter annoverare Ireth nel nostro portfolio e di questo siamo orgogliosi perché è una realtà che ci consente di rafforzare la nostra presenza nel segmento della Data Protection and Compliance aprendoci anche a nuovi contesti come la sicurezza nel mondo finanziario. Il nostro obiettivo è mettere a disposizione dei nostri clienti un’offerta sempre più completa e all’avanguardia” adatta a qualsiasi tipo di impresa, dalle PMI all’Enterprise.”

La vasta gamma di prodotti sviluppata dall’azienda italiana è adatta a qualsiasi tipo di impresa – dalle PMI all’Enterprise – e in pochi anni è riuscita a scalare le gerarchie del mercato nazionale, investendo molto anche nel futuro del Digital Banking e del Fintech (Neo Banking). Autenticazione Forte e sicurezza all’accesso delle risorse IT sono due dei fili conduttori di tutte le soluzioni Ireth, certificate OATH, FIDO e compliant PSD e PSD2.

La punta di diamante si chiama IAP800 ed è un server altamente affidabile e scalabile su grandi volumi, ideale non solo per l’autenticazione forte ai servizi “mission critical” come l’home banking secondo gli standard SCA PSD2, ma anche per la strong authentication di servizi aziendali, garantendo accessi sicuri alle risorse per dipendenti e collaboratori. Utilizzato ad oggi da più di 20 milioni di utenti, IAP800 gestisce sia autenticazione OTP one time password (standard OATH) sia passwordless attraverso soluzione FIDO, che adotta il riconoscimento biometrico automatico vocale, facciale o fingerprint dell’utente. La piattaforma supporta ogni tipo di strumento hardware e software con sistemi di autenticazione multi fattore e può essere fruita on premise, in cloud o in modalità SAAS per contesti più articolati e strutturati.

Il portfolio di servizi Ireth distribuito da Attiva Evolution comprende anche Token Hardware per la generazione di codici OTP compliance alla normativa PSD2 e le innovative Display Card che assicurano alti livelli di sicurezza per Pagamenti on-line, con basso impatto; in ultimo le App Mobile, che consentono di autenticarsi attraverso applicazioni dedicate per tutte le piattaforme Android e IOS.

“Abbiamo voluto fortemente questa partnership con Attiva Evolution perché siamo convinti che con il suo supporto riusciremo a portare i nostri servizi di alto livello anche in altri contesti di business e di conseguenza a trasferire in modo puntuale le nostre competenze in un mercato che richiede sempre più affidabilità”, conclude Luca Bertoletti, MKT & Business Development Executive.