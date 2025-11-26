Avnet Silica premiata da Micron Technology

Avnet Silica, società Avnet, ha ricevuto due importanti riconoscimenti da Micron Technology, specialista mondiale nelle soluzioni di memoria e storage.

Avnet Silica è stata nominata #1 Demand Creation Distributor e #1 Design-In Distributor a livello EMEA durante la Industrial Distribution Conference di Micron che si è svolta a Marbella, in Spagna, il 6 novembre 2025. Questa doppia vittoria sottolinea la competenza tecnica e la leadership di mercato del distributore nel convertire i progetti iniziali dei clienti in una produzione di successo su larga scala e nel promuovere nuove opportunità di business per il portafoglio di memorie avanzate di Micron.

Il #1 Demand Creation Distributor award evidenzia il successo commerciale e il focus strategico di Avnet Silica nella creazione proattiva di nuove opportunità di vendita dei prodotti all’avanguardia di Micron. Il premio riconosce l’impegno del team nel garantire ai clienti l’accesso e la consulenza sulle ultime novità nel campo delle soluzioni di memoria di ultima generazione.

Il #1 Design-In Distributor award riconosce l’eccezionale abilità di Avnet Silica nel supportare i progetti dei clienti utilizzando la tecnologia Micron, ottenendo così il più alto numero di progetti approvati che si traducono in ottimi risultati di produzione nella rete di distribuzione EMEA. Questo successo è stato raggiunto grazie all’ampio team di field application engineers (FAE) di Avnet Silica, che offre competenze tecniche approfondite in applicazioni quali industrial, automotive e IoT.

“Essere riconosciuto top partner per Demand Creation e per Design-In è una testimonianza importante del valore che apportiamo a Micron e ai nostri clienti” ha detto Maryannick Dauba, VP Business Engagement, Avnet Silica. “La nostra strategia è focalizzata sull’eccellenza ingegneristica e sul profondo coinvolgimento dei clienti. Questi premi confermano che l’impegno del nostro team sta accelerando con successo i cicli di progettazione e favorendo una significativa crescita del business per le soluzioni innovative di Micron in EMEA.”