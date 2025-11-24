Avnet Silica annuncia il roadshow dedicato al suo “Ecosistema Power”

Avnet Silica, società Avnet, annuncia un programma di roadshow dedicati alla gestione e all’innovazione energetica. Da novembre 2025 ad aprile 2026, una serie di eventi in presenza farà tappa in diverse città europee. L’obiettivo è riunire ingegneri e decision-maker per discussioni e approfondimenti tecnici, dimostrazioni dal vivo e momenti di formazione collaborativa in luoghi unici e ispiranti.

In linea con il concept “Powering the Shift”, attraverso cui Avnet Silica supporta i clienti nel passaggio verso soluzioni di power design più innovative, affidabili ed efficienti, questa serie di seminari dedicati al settore della conversione di potenza sono pensati per i professionisti che desiderano aggiornarsi e approfondire la comprensione degli aspetti più all’avanguardia legati all’innovazione tecnologica ed energetica.

Qualche anticipazione sul roadshow di Avnet Silica

Grazie a presentazioni basate su informazioni tecniche, valutazioni reali, reference design e ricerche di settore, Avnet Silica offrirà contenuti tecnici dal taglio rigoroso, comparabili a quelli presentati in ambito congressuale. I principali fornitori di soluzioni per il power, tra cui Microchip, Nexperia, Onsemi, Renesas Electronics, Rohm Semiconductor e STMicroelectronics, affronteranno temi quali l’evoluzione delle tecnologie SiC e GaN, l’ottimizzazione termica e il miglioramento complessivo delle prestazioni di sistema. Rohde & Schwarz, partner dell’ecosistema, terrà sessioni dedicate ai test per semiconduttori fast switching, illustrando come misure accurate e configurazioni di collaudo ottimizzate possano ridurre le perdite e incrementare le performance del progetto.

I partecipanti avranno inoltre l’opportunità di esplorare il Power Marketplace, dove potranno valutare e conoscere da vicino l’offerta relativa al mondo del power e l’ecosistema di Avnet Silica, che comprende soluzioni dei partner già citati e inoltre anche di Coilcraft, Diodes Incorporated, Farnell, MaxLinear, Monolithic Power Systems, Avnet Abacus, Murata, Panasonic Industry, Vishay Intertechnology e Yageo Group.

I seminari si terranno in diverse città europee a partire dal mese di novembre nel Regno Unito.

Dichiarazioni

“Ogni cliente si trova in una fase diversa del proprio percorso nel mondo del Power”, afferma Thomas Hauer, Technology Specialist Power EMEA di Avnet Silica. “Riconosciamo pertanto l’importanza fondamentale di avere confronti altamente tecnici e di approfondite analisi nell’ambito delle applicazioni di elettronica di potenza. I nostri seminari Powering the Shift sono stati attentamente progettati per offrire agli ingegneri un valore concreto, offrendo l’accesso diretto alle competenze e alle tecnologie dei nostri fornitori globali, dei nostri partner di progettazione e del nostro team di power specialist. Siamo entusiasti di ospitare questi eventi in location uniche e stimolanti, capaci di favorire la creatività”.