Avnet Silica stringe una partnership strategica con u-blox

Avnet Silica, società Avnet, ha annunciato una partnership strategica con u-blox (SIX:UBXN), fornitore globale di tecnologie e servizi di posizionamento e comunicazione wireless. Questa collaborazione non solo arricchisce il portafoglio di prodotti Avnet Silica, ma privilegia anche le soluzioni GNSS (Global Navigation Satellite Systems) e radio a corto raggio, seguite dalle tecnologie cellulari. Questo allineamento strategico integra perfettamente l’esistente offerta di Avnet Silica, ampliando in modo significativo la gamma di scelta a disposizione dei clienti.

Con oltre due decenni di esperienza nel settore, u-blox – con sede in Svizzera – è una società leader che offre una gamma completa di chip e moduli di posizionamento GNSS, di robusti e flessibili moduli Bluetooth e Wi-Fi e di chip e moduli cellulari di alta qualità, scalabili e sicuri. L’impegno di u-blox verso l’innovazione e la qualità contraddistingue la società come un attore chiave nel settore.

u-blox utilizza anche tecnologie avanzate per fornire prodotti di posizionamento e comunicazione wireless affidabili e robusti per vari settori dell’ecosistema IoT, quali applicazioni industriali, automotive e consumer. In qualità di leader di mercato nelle tecnologie GNSS, u-blox rafforza l’offerta Avnet Silica in questo settore.

“Nel ruolo di distributore leader nel settore dell’elettronica, Avnet Silica ha rappresentato la nostra scelta più ovvia per una partnership mirata ad espandere la nostra presenza nella regione EMEA e a migliorare la rete di distribuzione”, ha affermato Chris Corrado, Vice President Global Distribution di u-blox. “Siamo fiduciosi che l’esperienza di Avnet Silica nel fornire ai clienti un supporto applicativo completo, sostenuto dall’infrastruttura logistica di livello mondiale di Avnet, aumenterà in modo significativo la domanda dei nostri prodotti e delle nostre tecnologie”.

Thomas Foj, Senior Director Supplier Management e Vertical Markets EMEA di Avnet Silica, ha dichiarato: “Il portafoglio u-blox si allinea perfettamente alla nostra attuale offerta, in particolare nei prodotti GNSS e radio a corto raggio. Le soluzioni modulari u-blox completano la gamma di prodotti Wi-Fi e Bluetooth costituita dai chip di NXP® Semiconductors e dai chipset Bluetooth di Nordic Semiconductors che già forniamo, rafforzando ulteriormente la nostra presenza nella regione EMEA. Riteniamo che questo marchio consolidato, noto per le sue tecnologie all’avanguardia, sarà di grande valore per i nostri clienti”.